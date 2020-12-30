İsmail Kara kimdir? İsmail Kara kaç yaşında, nereli? İsmail Kara eserleri!

Bir çok eseri bulunan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu İsmail Kara kimdir? İsmail Kara kaç yaşında, nereli? İsmail Kara eserleri!

İSMAİL KARA KİMDİR?

İsmail Kara, 1955, Güneyce, İkizdere, Rize doğumlu Türk ilahiyatçı. İstanbul İmam-Hatip Lisesi'ni (1973), İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nü (1977) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi (1986). Yüksek İslâm Enstitüsü'nde eğitim gördükten sonra Dergâh Yayınları'nda çalışmaya başladı, bu müessese içinde Fikir ve Sanatta Hareket dergisi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İslamî Bilgiler Ansiklopedisi ve ''Dergâh'' dergisinin yayın heyetinde yer aldı, Yayın Müdürlüğü yaptı. 1980'den itibaren öğretmenlik de yapan Kara, "İslâmcılara göre meşrutiyet idaresi 1908-1914" başlıklı teziyle siyaset bilimi doktoru oldu (1993). Osmanlı-Türk düşünce tarihi, din-modernleşme ve din-siyaset ilişkileri üzerindeki araştırmaları Hareket, Dergâh, Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim dergilerinde yayınlandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli olmuştur. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyeliğine devam etmektedir. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Mustafa Kara'nın kardeşidir.

İSMAİL KARA ESERLERİ

Nurettin Topçu'nun Bütün Eserleri (Ezel Erverdi ile birlikte yayına hazılamıştır)

Türkiye'de İslâmcılık Düşüncesi (I, 1986; II, 1987; III, 1994).

Hüseyin Kâzım Kadri'nin Ziya Gökalp'ın Tenkidi (1989) (yayına hazırlık)

Mızraklı İlmihal'i (1989) (yayına hazırlık)

Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım - Hüseyin Kazım Kadri (1991, yayına hazırlamıştır)

İstanbul'dan Ben de Geçtim - Selim Nüzhet Gerçek (Ali Birinci ile yayına hazırlamıştır)

Amel Defteri (1998, 2. Baskı 2015)

Biraz Yakın Tarih Biraz Uzak Hurafe (1998, 2. Baskı 2017)

Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye (1998)

Bir Felsefe Dili Kurmak: Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye'ye Girişi (2001)

Güneyce-Rize Sözlüğü-Bir Doğu Karadeniz Köyünün Hafızası ve Nâtıkası (2001)

İslâm Siyasî Düşüncesinde Değişme ve Süreklilik-Hilafet Risâleleri (6 C. 2002)

Din İle Modernleşme Arasında: Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri (2003)

Sözü Dilde Hayali Gözde (2006)

Aramakla Bulunmaz (2006)

Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslâm I(2008)

İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz (2011)

Kutuz Hoca'nın Hatıraları (2000, Genişletilmiş 4. Baskı 2015)

Hanya/Girit Mevlevihanesi-Şeyh Ailesi Müştemilatı Vakfiyesi Mübadelesi (2006)

İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz-Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not (2011)

Nurettin Topçu-Hayatı ve Bibliyografyası (2013)

Saz ü Söz Arasında, Cinuçen Tanrıkorur'un Hatıraları (3. Baskı, yayına hazırlamıştır)

Kabe Yollarında & Surre Alayı Hatıraları - Ahmed Salahaddin Bey (2015, Yusuf Çağlar ile yayına hazırlamıştır)

Mahya & Müslüman İstanbul'a Mahsus Bir Gelenek (2016)

Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslâm II (2016)

Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak: Çağdaş Türk Düşüncesinde Din, Siyaset, Tarih, Medeniyet (2017)