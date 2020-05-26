İsmail Hakkı Karadayı kimdir? İsmail Hakkı Karadayı hayatı ve biyografisi!
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İsmail Hakkı Karadayı kimdir? İsmail Hakkı Karadayı hayatı ve biyografisi!

TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. Peki, İsmail Hakkı Karadayı kimdir? İşte İsmail Hakkı Karadayı hayatı ve biyografisi!

İsmail Hakkı Karadayı kimdir? İsmail Hakkı Karadayı hayatı ve biyografisi!
26.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:55

TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. Kanser teşhisi konan Karadayı birçok ameliyat geçirmişti. Öte yandan Karadayı'nın yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaşanan gelişme sonrası İsmail Hakkı Karadayı kimdir, İsmail Hakkı Karadayı hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi.

İSMAİL HAKKI KARADAYI KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, 1932 yılında Çankırı'da doğmuş, 1951 yılında Kara Harp Okulundan, 1953 yılında Uçaksavar Okulundan mezun olmuştur.

1961 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birlik ve kurumlarda Takım Komutanlığı ve Karargâh Subaylığı yapmıştır. 1963 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 12'nci Tümen İstihbarat Şube Müdürlüğü, 2'nci Tümen Topçu Komutanlığında Karargâh Subaylığı, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığında Proje Subaylığı, Kara Harp Okulunda Öğretim Üyeliği ile Lojistik Şube Müdürlüğü, Şam Kara Ataşeliği, 33'üncü Tümen 86'ncı Piyade Alay Komutanlığı ve Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı Plan Prensipler Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

1977 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığı ve 28'inci Piyade Tugay Komutanlığı yapmış, 1981 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile 39'uncu Piyade Tümen Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 1985 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 8'inci Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1989 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 30 Ağustos 1994 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 1998 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Orgeneral Karadayı; T.C. Devlet Şeref Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, TSK Altın Şeref Madalyası, Güney Kore TONG ILJANG Madalyası, Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Ürdün Birinci Derece İstihkak Nişanı, Fransız Liyakat Nişanı (Commander Dans L'ordre De La Legion D'Honneur) ve ABD Liyakat Madalyası (ikinci kez) sahibidir.

14 Nisan 1999 tarihinde Orgeneral KARADAYI'ya Trakya Üniversitesi tarafından Kamu Yönetimi dalında "Fahri Doktora" ünvanı verilmiştir.

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