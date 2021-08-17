İsmail Emrah Karayel ilçe ziyaretlerine Yeşihisar'da devam etti
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İsmail Emrah Karayel ilçe ziyaretlerine Yeşihisar'da devam etti

İsmail Emrah Karayel ilçe ziyaretlerine Yeşihisar'da devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Dr. İsmail Emrah Karayel, ilçe ziyaretlerine Yeşilhisar ilçesi ile devam etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Dr. İsmail Emrah Karayel, ilçe ziyaretlerine Yeşilhisar ilçesi ile devam etti.

Yeşilhisar ilçesini ziyaret eden Karayel, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Sait Güneş, Yeşilhisar İlçe Başkanı Mustafa Çeçen, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Belediye Meclis Üyeleri ve ilçe teşkilatı ile birlikte, Derbentbaşı Mahalle Muhtarı Abdurrahman Bütün, Başköy Mahalle Muhtarı Yusuf Tuncer, Güzelöz Mahalle Muhtarı Yüksel Aktaş, ve mahalle sakinleri ile görüştü.

Karayel Derbentbaşı, Başköy ve Güzelöz mahallelerinin ziyaretlerinde hasta ve yaşlıları ziyaret etti. geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Karayel,Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çeçen, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fitnat Arabacı, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Samet Harmancı ve teşkilatın katılımıyla yapılan istişare toplantısından sonra ilçeden ayrıldı. - KAYSERİ

İsmail Emrah Karayel ilçe ziyaretlerine Yeşihisar'da devam etti
İsmail Emrah Karayel ilçe ziyaretlerine Yeşihisar'da devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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