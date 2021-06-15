İsmail Balaban kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı İsmail Balaban kaç yaşında, aslen nerelidir?
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İsmail Balaban kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı İsmail Balaban kaç yaşında, aslen nerelidir?

İsmail Balaban kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı İsmail Balaban kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Survivor 2021 yarışmasında başarılı bir performans koyan İsmail Balaban, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor 2021 yarışmasında "Ünlüler" takımında yer alan başarılı güreşçi son dönemde en çok merak edilen kişiler arasında yer almakta. Peki İsmail Balaban kimdir? Survivor yarışmacısı İsmail Balaban kaç yaşında, aslen nerelidir?

Survivor 2021 yarışmasında başarılı bir performans koyan İsmail Balaban, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor 2021 yarışmasında "Ünlüler" takımında yer alan başarılı güreşçi son dönemde en çok merak edilen kişiler arasında yer almakta. Peki İsmail Balaban kimdir? Survivor yarışmacısı İsmail Balaban kaç yaşında, aslen nerelidir?

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban 3 Eylül 1987 yılında Antalya Elmalı'ya bağlı Akçay'da doğan Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edildi. 2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor 2021 yarışmasında "Ünlüler" takımında yer aldı.

1987'de Antalya'da Elmalı'ya bağlı Akçay köyünde dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

Güreş kariyeri

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

2013 Kırkpınar başpehlivanlığı (Ali Gürbüz doping)

2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

2014 Kırkpınar ikinciliği

2015 Kurtdereli ikinciliği

2016 Kurtdereli üçüncülüğü

2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği

Kırkpınar

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

Kurtdereli

2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştır.

Elmalı Yeşilyayla

Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde 2019 yılında final oynadı.

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İsmail Balaban kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı İsmail Balaban kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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