İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir? İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında?

İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir? sorusu TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programının ardından merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli güreşçi İsmail Balaban ile nişanlanan Gamze Atakan hakkında araştırmalar sürüyor. İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

İletişim ödülünde annesiyle telefonda konuşan İsmail Balaban, "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" sözleriyle adeta yıkıldı. Kısa sürede gündem olan Balaban'ın ikiz kardeşi Turan Balaban, Instagram hesabından açıklama yaparak "Annem İsmail ile konuşmasını kimsenin duymayacağını farz ederek konuştu" dedi. Bunun üzerinde gündemde İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir? İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında? soruları yanıt aradı.

İSMAİL BALABAN'IN NİŞANLISI KİMDİR?

TV8 ekranlarının heyecan dolu yarışması Survivor 2021'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı iletişim oyunu için mücadele etti. Oyunu kazanan takım ise ünlüler odu. Aileleriyle görüşen yarışmacılardan İsmail Balaban, annesinden nişanlısı Gamze hakkında duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı.

Gamze Atakan ile İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlanmıştı.



GAMZE ATAKAN KİMDİR?

İsmail Balaban'ın nişanlısı olarak gündem olan Gamze Atakan hakkında bilgiler araştırılıyor. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi taktı.

İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan, Antalya Finike'de yaşamını sürdürüyor. Gamze Atakan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü mezunu.

Söz konusu yaşananlar ardından sessizliğini koruyan Gamze Atakan, yalnızca sosyal medyadan adım attı. Instagram profilinde Balaban'lı pozunu değiştiren nişanlının, sosyal medya hesabında yer alan İsmail ile olan tüm karelerini de silmesi dikkatlerden kaçmadı.