İşletme sahibinden tepki: "İnsanlar virüsü gezdiriyor"
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İşletme sahibinden tepki: "İnsanlar virüsü gezdiriyor"

İşletme sahibinden tepki: 'İnsanlar virüsü gezdiriyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tam kapanmanın ikinci gününde trafik denetimleri sürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tam kapanmanın ikinci gününde trafik denetimleri sürüyor. Çok sayıda insanın izinli olarak dışarıda olması işletme sahiplerinin eleştirisine neden oldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda ülke genelinde 17 günlük tam kapanma 29 Nisan saat 19.00'dan itibaren başladı. Buna göre, üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verildi. 17 Mayıs günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yasağın ikinci gününde Kdz. Ereğli'de de trafik denetimleri yapıldı. Kentin belirli noktalarında polis ekipleri tarafından uygulanan denetimler sabahın erken saatlerinde başladı.

Trafik ekipleri, sürücüleri tek tek durdurarak araç sürücüleri ve yanında yolcu olarak bulunan kişilerin izin belgeleri olup olmadığını sorguladı. İzin belgeleri olmayan sürücülere idari para cezası işlemi uygulanıyor.

İlçede sürücü kursu sahibi olarak hizmet veren Coşkun Öztürk, araç yoğunluğuna dikkat çekerek herkesin dışarıda olmasını eleştirdi. Öztürk açıklamasında, "Trafik denetim uygulaması iyi fakat tam kapanma uygulaması diye biliyorum ama araçlar vızır vızır. Herhalde çalışmayan tek sektör biziz. Herkeste bir izin belgesi var. İki tane sürücü kursum var, bizim çıkmamız gerekirken bizden başka herkes dışarıda. Vatandaş at yarışı oynamaya gidebiliyor, Milli Piyango bileti almaya gidebiliyor, bankaya gidebiliyor. Bizden başka her yer açık. Sıkıntı küçük esnafa aslında. Uygulama aslında iyi fakat kapanmanın herkesi etkilemediğini düşünüyorum. Büyükşehirlerden özellikle köylere, Bodrum'a, her yere, insanlar bir şekilde virüsü götürüyor" İfadelerini kullandı. - ZONGULDAK

İşletme sahibinden tepki: 'İnsanlar virüsü gezdiriyor'
İşletme sahibinden tepki: 'İnsanlar virüsü gezdiriyor'
İşletme sahibinden tepki: 'İnsanlar virüsü gezdiriyor'
İşletme sahibinden tepki: 'İnsanlar virüsü gezdiriyor'
İşletme sahibinden tepki: 'İnsanlar virüsü gezdiriyor'
İşletme sahibinden tepki: 'İnsanlar virüsü gezdiriyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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