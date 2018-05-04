İşler: "Görünen Tablo Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyük Bir Farkla İlk Turda İpi Göğüsleyeceğini...

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Şu an görünen tablo AK Parti camiası olarak, Cumhur İttifakı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın inşallah büyük bir farkla ilk turda Allah nasip ederse ipi göğüsleyeceğini gösteriyor" dedi.

AK Parti Amasya İl Başkanlığında düzenlenen milletvekilleri aday adayları tanıtım toplantısı öncesi partililere seslenen Emrullah İşler, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçecek olmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğine değinerek, "Bu rahatsız olanlar Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden, kalkınmasından rahatsız olanlar. Hop oturdular. Hop kalktılar. Bizim Avrupa'ya gidip oradaki vatandaşlarımızla görüşme yapmamıza, hasbihal etmemize, onlarla kucaklaşmamıza, elini sıkmamıza dahi tahammülleri yok. Hani Avrupa demokrattı? Ne oldu demokrasi? Nerede insan hakları? Hepsi bir anda bir kalemde hemen göz ardı edildi" diye konuştu.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemine değinen İşler, "Güçlü sistem demek istikrar demek, siyasi krizlerin bitmesi demek, sürekli istikrar demek, siyasi istikrarın olduğu yerde ekonomik istikrar olur. Biz 16 yıldır bunu sağladık zaten. Millet bizimle beraber siyasi istikrarı tercih etti. Bu siyasi istikrarla birlikte ekonomik istikrarda geldi" şeklinde konuştu.

Toplantıya Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek ile Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal da katıldı. - AMASYA