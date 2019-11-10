İslamofobi protestosuna katılan Femen üyesi: Laikliğin değerini düşürmeyin

İslamofobi protestosuna katılan Femen üyesi: Laikliğin değerini düşürmeyin

Fransa'nın başkenti Paris'te Femen sivil toplum örgütü üyesi bir kadın İslamofobi karşıtı protesto gösterisine katıldı

10.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:46
İslamofobi protestosuna katılan Femen üyesi: Laikliğin değerini düşürmeyin

'nın başkenti 'te Femen sivil toplum örgütü üyesi bir kadın, İslam karşıtlarını protesto edenlerin gösterisine katıldı.


Yürüyüş sırasında üzerindeki gömleği çıkaran kadın iki yumruğunu havaya kaldırarak yarı çıplak kaldı. Aktivistin üzerinde "Laikliğin değerini düşürmeyin" sloganı dikkat çekti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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