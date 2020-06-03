İslamköy'de bir bölge karantinaya alındı Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de korona virüs vakası tespit edilmesinin ardından köydeki bir bölge karantinaya alındı.

Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de korona virüs vakası tespit edilmesinin ardından köydeki bir bölge karantinaya alındı.

Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de bir tarım işçisinin Covid-19 testi pozitif çıkmasının ardından şahsın ikamet ettiği ve temaslı olduğu bölge İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, "Atabey ilçesi İslamköy köyü Orta Mahalle Cumhuriyet Caddesi'nin Süleyman Demirel Bulvarı'nı kestiği noktadan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Yeni Cami Sokağı kestiği noktaya, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Güney istikametinde Yeni Sokağın, Şehir Yolu Sokağı kestiği noktaya kadar 3 Haziran 2020 tarihi saat 17.00 itibariyle 17 Haziran 2020 tarihi saat 17.00'a kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir" denildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA