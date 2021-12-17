İSLAMABAD - İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı hazırlıkları sürüyor

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı

Işıklandırılan bazı kamu binaları

Işıklandırılan bazı yollar İSLAMABAD - (AA) Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, 19 Aralık'ta gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda şehrin çeşitli noktalarında kamu binaları ışıklandırıldı.