İSLAMABAD - İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı hazırlıkları sürüyor - Haberler
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İSLAMABAD - İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı hazırlıkları sürüyor

AA / Muhammed Semih Uğurlu - Haberler | Güncel

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı Işıklandırılan bazı kamu binaları Işıklandırılan bazı yollar İSLAMABAD - (AA) Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, 19 Aralık'ta gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 17.

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı

Işıklandırılan bazı kamu binaları

Işıklandırılan bazı yollar İSLAMABAD - (AA) Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, 19 Aralık'ta gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda şehrin çeşitli noktalarında kamu binaları ışıklandırıldı.

İSLAMABAD - İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı hazırlıkları sürüyor

İSLAMABAD - İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı hazırlıkları sürüyor

İSLAMABAD - İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı hazırlıkları sürüyor

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AA / Muhammed Semih Uğurlu - Son Dakika Haberleri

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