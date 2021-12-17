İSLAMABAD - İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı hazırlıkları sürüyor
AA / Muhammed Semih Uğurlu - Haberler | Güncel
İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı Işıklandırılan bazı kamu binaları Işıklandırılan bazı yollar İSLAMABAD - (AA) Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, 19 Aralık'ta gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 17.
İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı
Işıklandırılan bazı kamu binaları
Işıklandırılan bazı yollar İSLAMABAD - (AA) Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, 19 Aralık'ta gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda şehrin çeşitli noktalarında kamu binaları ışıklandırıldı.