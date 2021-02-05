İslamabad'da "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" yürüyüşü düzenlendi

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Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin önderliğinde "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelen grup, Kureyşi'nin liderliğinde Keşmir halkına desteklerini göstermek adına D-Çovk Bulvarı'na doğru yürüyüşe geçti.

5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşe, Kureyşi'nin yanı sıra Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanjrani, Pakistan Ulusal Meclis (NA) Başkanı Asad Kayser, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Katılımcılar, kollarına "Ben Keşmir'im" yazılı bandanalar bağlarken, Keşmir halkına desteklerini göstermek adına çeşitli pankartlar taşıdı.

Bazı vatandaşlar da Hindistan aleyhine sloganlar attı.

"Keşmirlilerle omuz omuzayız"

Dışişleri Bakanı Kureyşi, burada yaptığı açıklamada, Keşmir halkının yalnız olmadığını ve Pakistan'ın onlarla omuz omuza durduğunu söyledi.

Kureyşi, Pakistan'da tüm siyasi partilerin ve kurumların Keşmir meselesinde bir arada durduklarına dikkati çekti.

Medyanın, Keşmir sorununu canlı tutmada önemli bir rol oynadığına işaret eden Kureyşi, uluslararası medya mensuplarının istedikleri zaman sahadaki durumu görmek için Azad Cammu ve Keşmir'i ziyaret edebileceklerini söyledi.

Kureyşi, medya mensuplarına Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bulunan Srinagar'daki durumu da görmek için izin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı