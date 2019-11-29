İslam Kalkınma Bankasından Türkiye raylı sistemine destek

29.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:27

Antalya, Kayseri ve Gaziantep'teki raylı sistem projeleri için 66 tren alımı, İslam Kalkınma Bankası finansman desteğiyle sağlandı.

İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Yusuf Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilen İslam Kalkınma Bankası Grubu'nun toplantısında, İLBANK ve İslam Kalkınma Bankası arasında 150 milyon avroluk finansman anlaşmasının imzalandığını söyledi.

Kayseri Hafif Raylı Ulaşım Projesi için 30 milyon avro kredi ile Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi için 63 milyon avro kredi anlaşmalarını belediye başkanlarıyla imzaladıklarını ifade eden Büyük, şöyle konuştu:

"İller Bankası olarak dış finansman yoluyla yürüttüğümüz ilk kent içi ulaşım projemiz olan 'Kentiçi Ulaştırma Programı'nı, 150 milyon avroluk İslam Kalkınma Bankası finansmanı ile Antalya, Kayseri ve Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz. Antalya'da 15 istasyondan oluşan 18,1 kilometrelik 2'inci Aşama Meydan-Havaalanı-Expo Raylı Sistem Projesi için 18 araç alımı, 29,5 milyon avro tutarındaki İslam Kalkınma Bankası finansmanı ile sağlandı."

Büyük, İslam Kalkınma Bankasından, Kayseri'de 1'inci ve 3'üncü etapları yapılacak projenin 5,5 kilometrelik hat ve 8 istasyondan oluşan 2'nci etabının yapımına ilave olarak alınacak 16 tren için 30 milyon avroluk finansmanın temin edileceğini söyledi.

Proje ile toplu taşıma hizmetleri daha konforlu olacak

Gaziantep'te ise 16 istasyondan oluşan 25 kilometrelik Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi için 32 araç alımı için toplam 63 milyon avroluk finansmanı da yine İller Bankası aracılığıyla İslam Kalkınma Bankası kaynaklarından kullandırmayı hedeflediklerini belirten Büyük, "İslam Kalkınma Bankası ile yapılan bu güçlü iş birliğinin farklı projelerle daha da güçlenerek devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Büyük, İslam Kalkınma Bankası Grubu ile Türkiye'deki farklı projeler için gerçekleştirilen imza törenine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İslam Kalkınma Bankası Grubu Başkanı Bandar Hajjar, İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katıldığını kaydetti.

Çerçeve Anlaşması 29 Ağustos 2016 tarihinde imzalanan "Kentiçi Ulaşım Projeleri" ile sürdürülebilirliğin üç temel unsuru olan çevresel, finansal ve sosyal sürdürülebilirlik alanlarındaki uluslararası tecrübeler Türkiye'de uygulanacak.

Proje ile katılımcı belediyelerin planlama kapasitesi artacak, hedeflenen toplu taşıma hizmetleri daha konforlu ve sürdürülebilir olacak.

Kaynak: AA