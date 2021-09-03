İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'de sema gösterisi düzenlendi
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İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'de sema gösterisi düzenlendi

İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'de sema gösterisi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Tasavvuf Vakfı Sakarya ve Kocaeli temsilcilikleri, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'de sema gösterisi gerçekleştirdi.

Tasavvuf Vakfı Sakarya ve Kocaeli temsilcilikleri, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'de sema gösterisi gerçekleştirdi.

Merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de cuma namazının ardından semazenlerin yaptığı sema, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Vakfın Sakarya Temsilcisi Cemil Güler, Diyarbakır'a ilk kez geldiğini belirterek, kentin çok güzel olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın peygamberler ve sahabeler şehri olduğunu unutmamaları gerektiğini vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"Buradaki insanların ve ülkemizin kardeşliğe ihtiyacı var. Ümmetimizin de birliğe ihtiyacı var. Nerede bir mazlum varsa onların yanında olmak gerekiyor. Nerede bir zulüm varsa onun karşısında durmak bizim imani görevimizdir. Buradaki atmosfer bambaşka. 5. Harem-i Şerif'i hissediyorsunuz. Bizden önce buraya sahabeler, veliler ve ecdadımız gelmiştir. Onlarla aynı yerde secde ediyor olmak, sema gösterisi ve kucaklaşmak büyük bir keyif oldu. Bizi mest etti, inşallah vatandaşları da mest etmiştir."

İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'de sema gösterisi düzenlendi
İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'de sema gösterisi düzenlendi
İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'de sema gösterisi düzenlendi
İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'de sema gösterisi düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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