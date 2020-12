İslam'da Ahlak | Ahlak nedir? Güzel ahlak ne ifade eder? Güzel ahlakla ilgili hadisler!

Ahlâk, Arapça kökenli bir sözcüktür ve kökeni "hulk" ya da "huluk" kelimelerinden gelir. Hulk/Huluk huy ve tabiat anlamını taşır ve Ahlâk bu kelimelerin çoğuludur. Ahlâk, tüm insanların taşıması gereken, bir toplumu iyi ve erdemli yapacak huylardan biridir. İslam'da da Ahlakın önemi oldukça büyüktür. Güzel Ahlak, dinimizin buyurduğu iyi ve erdemli insan olmayı öğütler. Her Müslümandan güzel ahlak sahibi olması beklenir. Peki "Ahlâk" ve "Güzel Ahlak" terimlerinin detayları nelerdir? Dinimizde Ahlakın yeri nedir? Tüm detaylarıyla yazımızda..

AHLAK NE DEMEKTİR?

Ahlâk kavramı, yanlışlar ve doğrularla ilgilenmektedir. Ahlak, sözlük anlamıyla insanları başkalarından ayıran huylarının genel adıdır. TDK'ya göre, Ahlak kavramı bireylerin toplum içerisinde uyması gereken davranışlardır. Ahlak, yalnızca iyi olanla ilgilenmez. İnsan için iyiyi de, kötüyü de aynı eşit oranda ele alır.

Ahlak ne demektir sorusu öncelikle ahlak kelimesinin kökenine bakmak gerektiğini belirtir. Ahlak, Arapça kökenli bir sözcüktür ve Arapça'da huy ve tabiat anlamlarına gelen "Hulk" kelimesinin çoğul halidir.

Ahlak kelimesinin farklı anlam ve çıkarımları bulunmaktadır. Bazı anlamlar ahlakı birey bazında alırken, bazı anlamlar da bireyin toplum içerisindeki ahlakını ele alır. Türkçe dilinde ahlak kelimesine karşılık olarak önerilen kelime "aktöre" kelimesidir. Bu kelime, ahlakı toplum içerisinde ele alır. Buna göre ahlak, bireyin toplum içerisinde uyması gerektiği hatta uymaya zorunlu olduğu kurallardır. Bu kurallar davranış kurallarıdır. Ahlak, bireyin davranışlarıyla, huylarıyle ve hareketleriyle ilgilenir.

İSLAM'DA AHLÂK

İslam'da Ahlâk kavramı, diğer açıklamalara ve anlamlara nazarak toplum değil, birey bazında ele alınır. Arapça kökenli olan Ahlâk kelimesi, bireyin huyu, tabiatı ve seciyesiyle ilgilenir. Hulk ya da çoğul haliyle Ahlak, insanlar için iyi huyları ve kötü huyları birbirinden ayırmayı, faziletler ve reziletleri doğru ifade etmeyi amaçlar. İslam ahlakının temel kaynağı Kur'an-ı Kerim ve onun ışığında ortaya çıkan sünnetlerdir.Hz. Aişe bu konu hakkında Hz. Muhammed'in ahlak anlayışının Kur'an ahlakı olduğunu dile getirmiştir.

İslam Ahlakı, sadece genel davranışları değil; sohbet etme, yeme-içme, insanlarla iletişim kurma gibi günlük hayatın getirdiği davranışlar ve aktiviteler için de ele almaktadır. İslam Ahlakı insanlara, görgü kurallarına uymayı, insanlara karşı iyi olmayı, terbiyeli olmayı öğütler. İslam insanlara ahlaklı, edepli ve âdâblı olmayı öğütler. Bunun için de güzel ahlak önerir ve güzel ahlakla ilgili hadisler ile de bunu doğrudan insanlara buyurur.

İSLAM TARİHİNDE VE KUR'AN'DA AHLAK

Cahiliye Dönemi'nde yani İslam öncesi zamanlarda Arap halkının ahlak ve davranış anlayışları hakkında o zamanların belgelerinden çıkarımlar yapılmıştır. O zamanların edebiyatları ve belgelerinde hiçbir suretle ahlâk ya da ahlâk benzeri bir kelime bulunmamaktadır. O zamanların Arap halkı kabileci ve yalnızca dünyevî düşüncelere sahip insanlardı. Ölümden sonra hayata inanmaz, bu dünyanın zevki ve tadını çıkarmaktan başka bir şey düşünmezdi. Daha çok bencil, kibirli ve ahlak terimine aykırı davranışlar gösteren insanlardı. Edebiyatından ve belgelerinden de anlaşıldığı gibi sadece kadın, aşk, şarap ve savaş konularıyla ilgilenirlerdi.

Arap Kabilelerinin bu hayat tarzları ve davranışları ahlaklı ve erdemli bir toplum oluşturmaya tamamen tersti. Bu doğrultuda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ahlâki ve dini bir Müslüman alemi, bir toplum oluşturma amacıyla yola çıktı. Cahiliye Dönemi Araplarının koyu putperest görüşleri ahlaklı ve müslüman bir toplum için engeldi. Hz Muhammed (s.a.v.) İslam'ın öğretileri doğrultusunda insanlara ahlaklı olmayı ve ahlaklı bir toplumun temelini oluşturmayı hedeflemişti. Bu doğrultuda öğrettikleri arasında: Allah'u Teala'nın yarattıklarına karşı merhametli olmayı, insanların birbirine karşı iyi ve dürüst olmasını, birbirlerine güvenmelerini, kötü eğilimlerin hepsinin bastırılmasını, yerine sevgiyi, merhameti, fedakarlığı ve samimiyeti önermiştir. Bunlar gibi daha çok sayıda faziletli davranış İslam Ahlakının konusudur ve toplumda ahlak oluşmasının temelidir.

GÜZEL AHLAK NEDİR?

İyi ve doğru bir Müslüman hatta bir insan olmak için güzel ahlaka sahip olmak gerekmektedir. Dünyada ve ahirette saadete ermek, huzur kazanmak için en önemli şeylerden biri güzel ahlaktır. Allah kuluna ahlaklı olmayı emretmiştir. İyi bir insan, iyi bir ahlaka sahiptir. Güzel bir insan da güzel ahlaka sahiptir. Çünkü insanın diğer bütün canlılardan ayrıldığı tek özelliği ahlakıdır. Bu yalnızca Allah'ın ya da Peygamber'in buyruğu değildir. Bir insan gerçekten mutlu, huzurlu ve rahat bir hayat istiyorsa güzel ahlaka sahip olmalıdır. Çünkü güzel ahlak, mutluluğun ve huzurun en büyük sırrıdır.

Güzel Ahlak, Allah'ın haklarını yerine getirmenin yanı sıra kulların da haklarını yerine getirmeyi kapsamaktadır. Yani sadece zorunlu olduğu için, Allah için değil, kulları için de kalpten iyi olmak, ahlaklı olmak gerekir. Allah'ın haklarına sadık olan her kimse, kullara da aynı şekilde iyi ve ahlaklı olacaktır. İnsana hoşgörü beslemek, merhamet etmek, yardım etmek ve paylaşmak en erdemli, en ahlaklı davranışların başında gelir. Ahlak zorunluluktan yapılacak bir kural değildir. Ahlak iyi ve güzel kalpli her insanın içinden gelir. İyi, ahlaklı, erdemli bir insan, Allah katında yücedir ve Allah'ın takdirini kazanır. Peygamber efendimiz de kullarına her zaman güzel ahlaklı olmayı önermiştir.

GÜZEL AHLAKLA İLGİLİ HADİSLER VE AYETLER

"Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et, (ona dayanıp güven).Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever."

"Ey Muhammed! Hiç şüphe yok ki sen, büyük bir ahlâk üzerindesin, yüce bir ahlâka sahipsin."

"Sizin en hayırlılarınız, ahlâkça en güzel olanınızdır."

"Allah, çirkin ve kötü sözlü kimseyi sevmez."

"Benim katımda en sevimliniz, ahlâkça en güzel olan ve etrafındakilerle hoş ve iyi geçinenizdir ki, onlar herkesi sever ve herkes de onları sever. Benim katımda en sevimsizleriniz ise, koğuculuk yapan, dostların arasını açan ve temiz kimselerde kusur arayanlarınızda."

Hz. Ebu'd-Derdâ (r.a)anlatıyor: "Resûlullah (s.a.v)buyurdular ki: "Kıyâmet günü, mü'minin mizanında güzel ahlâktan daha ağır basan bir şey yoktur. Allah Teâla hazretleri, çirkin düşük söz (ve davranış) sahiplerine buğzeder."

Nevvâs İbnu Sem'an (r.a)anlatıyor: "Resûlullah (s.a.v)'a iyilik (birr) ve günah hakkında sordum. Bana şu cevabı verdi: "İyilik (birr), güzel ahlâktır. Günah da içini rahatsız eden ve başkasının muttali olmasından korktuğun şeydir."

NASIL GÜZEL AHLAK SAHİBİ OLUNUR?

Güzel ahlâk sahibi olmak isteyenler için aşağıda birkaç öneri bulunmaktadır. Bu öneriler hadis ve ayetlerden yapılan çıkarımlardır.