Islak kek nasıl yapılır? Browni nasıl yapılır? En iyi ıslak kek nerede yenir? Islak kek ve browni arasındaki fark nedir? Islak kek nasıl yapılır? Browni nasıl yapılır? En iyi ıslak kek nerede yenir? Benmari usulü çikolata nasıl eritilir? Islak kek ve browni hakkında bilinmeyenler

Islak kek hemen hemen her evde yapılan, tadı oldukça lezzetli ve yapımı kolay bir tariftir. Browni ile karıştıranlar olabilir. Islak keke çikolata konulamaz. Browni ise çikolata ile yapılır. Islak kekin üzerine sos hazırlanıp dökülür. Tadına doyamacağız lezeztli ıslak kek tarifini enince detayına kadar haberimizde bulabilirsiniz.

ISLAK KEK VE BROWNİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Islak kek browniye göre daha ıslak yapıdadır. Fırından çıkan ıslak kek üstüne hazırlanan sos ilave ilave edilir. Browni fırından çıktıktan herhangi bir işlem yapılmaz. Islak kek tarifinde ise çikolata kullanılmaz Browni tarifinde ise ana malzeme çikolatadır.

ISLAK KEK NASIL YAPILIR?

Islak Kek Malzemeleri

-1 su bardağı süt

-1 su bardağı sıvıyağ

-Alabildiği kadar un

-1 su bardağı toz şeker

-3 yumurta

-6 tatlı kaşığı kakao

-1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Sosu için

-Yarım çay bardağı sıvıyağ

-1,5 su bardağı süt

-Yarım su bardağı toz şeker

- 4 tatlı kaşığı kakao

Hazırlanışı

Yumurta ve şeker geniş kapta köpük olana kadar çırpılır. Süt ve yağ eklenir. Bu dört karışım iyice çırpılır. Kabartma tozu,un, kakao ve vanilya elekten geçirilerek ayrı kapta karıştırılır. Bu karışım diğer karışıma eklenerek spatula ile köpükleri yok olmayacak şekilde karıştırılır. Normal kek kıvamına göre daha sıvı elde edilen karışımı dibi yağlanmış kaba dökünüz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Kekin sosunu hazırlama başlayın. Tencereye eklenen sos malzemeleri kaynayana kadar karıştırın. İlk sıcaklığı gitmiş kekin üstüne ılk sosu dökün. İkiside kaynar olursa lapa olma ihtimali var. İster üstüne dondurma isterseniz krema ile servis yapabilirsiniz.

BROWNİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

-3 yumurta

-1 su bardağı toz şeker

-200gr. tereyağı

-250gr. bitter çikolata

-1 paket vanilya

-Yarım su bardağı un

Hazırlanışı

Yumurta ve şekeri köpük oluncaya kadar çırpın. Benmari usulü tereyağı ve çikolatayı eritin. Benmari usulü çikolata ve tereyağını aynı kapta eritin. Yumurta ve şeker karışımının içine sürekli karıştırarak ve yavaşça çikolatalı karışımı ekleyin. Ardından elene un ve vanilyayı ekleyin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin. Pişen browninin üzerine dondurma koyarak servis edebilirsiniz.

BENMARİ USULÜ ÇİKOLATA NASIL ERİTİLİR?

Benmari usulünde ısı ile çikolata direkt temas etmediği lezzeti bozulmaz. Pata ve kek yapımında sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir.Isıya dayanıklı geniş kabın yarısını su ile doldurun. Kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra üstüne küçükkab yerleştirin ve üstteki kabın içine çikolataları koyun. Alttaki suyun buharı ile çikolataların eriyecektir.

EN İYİ ISLAK KEK NEREDE YENİR?

İstanbul'da sıklıkla bulabileceğiniz kahve ve ıslak kek ikilisini sunankafeler var. En iyi ıslak kek nerede yenir?

Beşiktaş bu konuda cennet köşelerinden. Beşiktaş Ihlamurdere caddesindeki cafe, akışkan ıslak keki ile dillerde. Çikolataya boğulacağınız bu yere mutlaka uğramalısınız.

Kadıköy İstanbul'da en iyi ıslak kek ve kahve ikilisi bulabileceğiniz yerler arasında. Kadıköy'ün küçük butik kafeleri oldukça meşhur. Caferağa mahallesinde buluna kafede ıslak kekin çeşitl, sunumları ile karşılaşabilirsiniz.

Hem tatlı yemek isteyip hemde kilonuza dikkat ediyorsanız bu yr tam size göre. Muhteşem kek, tart ve browni seçeneklerin yanı sıra yulaf ile hazırlanan tatlılarda mevcut. Galata/Beyoğlu'nda kafeye uğramalısın.

Cihangir sessiz, kafa dinlemek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği semttir. Semtte çeşit çeşit bulunan kafeslerde ıslak keke doyacaksınız.

Balat butik kafelerin bulunduğu muhteşem semttir. Balatın her köşesinde farklı konsepte oluşturulmuş kafeler bulmanız mümkün. Tatlı çeşitlerin bulunduğu ev yapımı ıslak kek ve çay eşliğinde keyifli vakit geçireceksiniz.

ISLAK KEK HAKKINDA BİLİNMEYENLER

-Islak kekin sözlükteki anlamı,küçük ıslak kurabiyedir.

-İlk ıslak kek tarifi çıkışı ile ilgili iki efsane vardır. Biri mutfakta başka birşey yaparken yanlışla browni ortaya çıkmıştır. İkincisi ise Chicago'da bir şef tarafından üretilmiştir.

-Islak kek türü olan ilk browni çikolatasızdır. Günümüzde browni dendiğinde akla ilk çikolata gelmektedir. Ancak ilk browni şeker, tereyağı, yumurta ve undan yapılmıştır. İlk çikolatasız browni tarifi 1893 yılında Fannie Farmer tarafından yazılan "Boston Cooking-School Cookbook" adlı kitapta yayınlandı. Daha Sonra çikolata ile yapılmaya başlandı ve çok popüler hale geldi.

-İki çeşit browni vardır. Cakey ve fudgy brownie. Cakey brownie daha unlu, fudgy ise daha bol tereyağı ve çikolat içerir.

-Browni servisi ile de olay olmakta. Sıcak browni üstüne dondurma ile tadından yenmez.

-Dünyada browni rekoru kırılmıştır. 2 ton ağırlığında ve 8 milyon kalori içermektedir.