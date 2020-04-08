İslahiye ve Nurdağı'nda 24 kişi karantinaya alındı
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Türkmenistan, Gaziantep, Nurdağı, Irak, 3. Sayfa

İslahiye ve Nurdağı'nda 24 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde birçok ev ve 24 kişi korona virüs nedeniyle karantina altına alındı.

08.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:42
İslahiye ve Nurdağı'nda 24 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde birçok ev ve 24 kişi korona virüs nedeniyle karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ağabey Mahallesi Beypınarı Mezrası Hatay Bulvarı üzerinde bulunan bir evde ikamet eden ve tır şoförü olduğu öğrenilen şahsın 14 gün önce Türkmenistan'dan Türkiye'ye girdiği ve sonrasında Irak'a yük götürdüğü 5 gün önce evine döndüğü öğrenildi. Şahsın evinde rahatsızlanması üzerine aile hekimine başvurduğu yapılan ilk muayenede korona virüs belirtilerinin yüksek olduğundan Aile Sağlığı Merkezince çağrılan 112 sağlık ekipleri şahsı İslahiye Devlet Hastanesine sevk etti. Yapılan muayene ve tetkiklerin pozitif çıkması üzerine şahıs 112 ekiplerince Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine sevk edildi.

İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından şahsın İslahiye bölgesinde temas kurduğu tespit edilen 20 kişiye ait aynı mevkide bulunan evler ve ziyaretine gittiği Nurdağı'nda ikamet eden kızı damadı ve iki torunu olmak üzere 4 kişilik aile karantina altına alındı.

Binanın girişlerine görevlilerce şerit çekilirken, giriş çıkışlar ise yasaklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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