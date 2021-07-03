İslahiye Milli Eğitim Müdürü Çetin, LGS'de dereceye öğrencileri kabul etti
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İslahiye Milli Eğitim Müdürü Çetin, LGS'de dereceye öğrencileri kabul etti

İslahiye Milli Eğitim Müdürü Çetin, LGS'de dereceye öğrencileri kabul etti
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ilçede dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.

İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ilçede dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.

Çetin, LGS'de ilçede ilk üçe giren öğrenciler Nehir Altunsoy, Mehmet Can Akalın ve İbrahim Efe Karakuzu ile görüşerek tebrik etti.

Bir süre sohbet ettiği öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Çetin, onlara çeşitli hediyeler de taktim etti.

Öte yandan bir iş adamı tarafından da öğrencilere çeyrek altın hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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