GAZİANTEP - İslahiye'de "Kovid-19 kurallarına uyun" çağrısı
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GAZİANTEP - İslahiye'de "Kovid-19 kurallarına uyun" çağrısı

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, herkesi yeni tip kornavirüs (kovid-19) tedbirlerine uymaya davet etti.

İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, herkesi yeni tip kornavirüs (kovid-19) tedbirlerine uymaya davet etti.

Kotan, yazılı açıklamasında, gayretler neticesinde ilçede kovid-19 vaka sayılarında büyük azalma yaşandığını ve son 5 günde vaka sayısının 3'e düştüğünü belirtti.

gelinen sürecin sevindirici olduğunu ifade eden Kotan, "Tablolardan görüleceği üzere vaka sayıları halkımızın ve esnafımızın gösterdiği büyük fedakarlıklar sonucu neredeyse sıfırlanma noktasına gelmiştir. Bu hafta pazartesinden bugüne kadar toplam 3 vakamız var. Bu tablonun bize önümüzdeki yaz/iş sezonunda daha rahat hareket etme imkanı vereceği aşikar. Bu noktaya büyük fedakarlıklar sonucu ulaşıldığını unutmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu kazanımı korumak için herkesin yüksek bir sorumluluk ve anlayış içinde tam kapanma kurallarına uyması gerektiğini vurgulayan Kotan, kendisinin de katıldığı kovid-19 tedbirleri denetiminde az da olsa bazı sorumsuz kişilerin kurallara uymamakta ve bencilce hareket etmekte olduklarını gözlemlediğini, bu durumun ise kurallara uyan toplumun büyük bölümünün fedakarlığını da tehlikeye attığına dikkati çekti.

Vatandaşlardan ve görevlilerden tam kapanma kurallarına riayet etmeleri konusunda birbirlerini uyarmalarını isteyen Kotan, denetimleri gerçekleştiren güvenlik görevlilerine de kurallara uymayanlarla ilgili tavizsiz bir şekilde cezai işlem yapılması hususunda kesin talimat verdiğinin altını çizdi.

GAZİANTEP - İslahiye'de 'Kovid-19 kurallarına uyun' çağrısı
GAZİANTEP - İslahiye'de 'Kovid-19 kurallarına uyun' çağrısı
GAZİANTEP - İslahiye'de 'Kovid-19 kurallarına uyun' çağrısı
GAZİANTEP - İslahiye'de 'Kovid-19 kurallarına uyun' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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