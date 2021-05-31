İslahiye'de ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ceza infaz kurumu kütüphaneleri için "Bir Kitap Bir Umut" adlı kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ceza infaz kurumu kütüphaneleri için "Bir Kitap Bir Umut" adlı kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" kapsamında İslahiye Adliyesi'nde tören düzenlendi.

İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, törende, vatandaşlardan kitap bağışlayarak kampanyaya destek olmalarını istedi.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale ise kampanyanın 16 Haziran'a kadar süreceğini belirtti.

Kale, ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların eğitim ve iyileştirmeyle topluma yeniden kazandırılması amacıyla kütüphane kurulması ve kitap bağışının önem taşıdığını belirterek, tüm vatandaşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarını kampanyaya destek olmaya davet etti.

Belediye Başkanı Kemal Vural da geçen yıl eski cezaevini kütüphaneye dönüştürdüklerini hatırlattı.

Cezaevindeki insanları topluma kazandırmanın önemine dikkati çeken Vural, kampanyanın hayırlı olmasını diledi.

Protokol üyeleri daha sonra adliye önünde kitap bağışında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek