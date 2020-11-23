İslahiye'de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne ilgi
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İslahiye'de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne ilgi

23.11.2020 15:19 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:22
İslahiye'de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan ve Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tırı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan ve Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tırı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ilgi gördü.

İslahiye Demokrasi Meydanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önlemlerin alındığı tırı ziyaret eden vatandaşlar, hijyen şartlarına uygun olarak maske ve mesafeyle müzeyi gezdi.

Müzeyi gezen ziyaretçiler, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Çocuklarıyla gelen askeri personel mobil tırın gelmesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Müze görevlisi Engin Karataş, amaçlarının dezavantajlı ve Çanakkale'ye gidemeyen vatandaşları Çanakkale ruhuyla buluşturmak olduğunu söyledi.

Karataş, Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"nin 47 ilde 60 binin üzerinde kişiyi Çanakkale ruhuyla buluşturduğunu söyledi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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