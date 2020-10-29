İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın annesi vefat etti

İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın annesi vefat etti Gaziantep in İslahiye ilçesi Belediye Başkanı Kemal Vural ın annesi vefat etti Belediye Başkan Kemal Vural ın annesi Gürcü Vural tedavi gördüğü hastanede vefat etti.