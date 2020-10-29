İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın annesi vefat etti
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İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın annesi vefat etti

29.10.2020 13:56 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:25

İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın annesi vefat etti Gaziantep in İslahiye ilçesi Belediye Başkanı Kemal Vural ın annesi vefat etti Belediye Başkan Kemal Vural ın annesi Gürcü Vural tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın annesi vefat etti

GAZİANTEP - Gaziantep in İslahiye ilçesi Belediye Başkanı Kemal Vural ın annesi vefat etti

Belediye Başkan Kemal Vural ın annesi Gürcü Vural tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Gürcü Vural ın cenazesi İslahiye Sıdıkka Tayyar Camiinde öğle namazına müteakip, sonrası kılınan cenaze namazının ardından İslahiye mezarlığında aile kabristanında toprağa verildi.

İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın annesi vefat etti
İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın annesi vefat etti
İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın annesi vefat etti
İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın annesi vefat etti
İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın annesi vefat etti
İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın annesi vefat etti
İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın annesi vefat etti
İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın annesi vefat etti
İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın annesi vefat etti
İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın annesi vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞENTÜRK

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