İŞKUR sayesinde Türkiye'nin ilk işitme engelli ürün tasarımcısı oldular

Eskişehir'de işitme engelli Aysun Çalkaya ve Murat Girgin, İŞKUR'un düzenlediği İşitme Engelli Tasarımcı Yetiştirme Kursundaki eğitim sayesinde Türkiye'nin ilk işitme engelli tasarımcıları olarak Arçelik AŞ'de işe başladı.

Eskişehir'de işitme engelli Aysun Çalkaya ve Murat Girgin, İŞKUR'un düzenlediği İşitme Engelli Tasarımcı Yetiştirme Kursundaki eğitim sayesinde Türkiye'nin ilk işitme engelli tasarımcıları olarak Arçelik AŞ'de işe başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, İŞKUR aracılığıyla engelli vatandaşların iş gücü piyasasına katılmalarına, mesleki eğitim kurslarıyla katkıda bulunmaya devam ediyor.

Bu çerçevede, işitme engelli Aysun Çalkaya ve Murat Girgin, Eskişehir İŞKUR İl Müdürlüğü, Arçelik AŞ ile Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu ortaklığında düzenlenen Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş Birliği Protokolü (MEGİP) kapsamında İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursundan eğitim aldı.

Eğitimin teorik kısmını Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulunda, uygulamalı kısmını ise Arçelik AŞ'de alan Çalkaya ve Girgin, kursu tamamlandıktan sonra Arçelik'te Ar-Ge elemanı olarak istihdam edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Girgin, eğitim sayesinde Türkiye'nin ilk işitme engelli ürün tasarımcısı olduklarını belirterek, "Eğitimi almak bizim için çok iyi oldu ve hayata bakış açımız değişti. Kurs süresince 100 parça tasarladık, 16 montaj çalışması yaptık, 120 yeni teknik kelime öğrendik, Ayrıca 12 patent başvurusunda bulunduk ve 5 patent kazandık. Bu eğitimi almasaydık böyle bir yerde çalışamazdık. İşimizi ve işyerimizi çok seviyoruz. İyi ki bu programa katıldık." değerlendirmesinde bulundu.

Proje kapsamında Ar-Ge bölümünde kullanılabilecek donanımları öğrendiklerini anlatan Girgin, "İş yerinde çalışmaya yönelik birçok eğitim aldık. Bu çalışmalarla işitme engelliler yapamaz düşüncelerini de kırdık." ifadelerini kullandı.

Engelleri kaldıran örnek bir proje

Aysun Çalkaya ise eğitim tüm paydaşların desteklerini yakından hissettiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Tasarım odaklı düşünme, montaj yapma, fikir oluşturma, insanların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik tasarımlar yaptık. Aldığımız eğitimin faydalarını iş yerinde sorulan soruları cevaplıyor olabilmek ve yaptığımız işi ispatlıyor olabilmenin en güzel yanı. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ederim. Engelleri kaldıran örnek bir projeydi. Hayal ettiğimiz ve tasarladığımız ürünlerle insanların hayatını kolaylaştırmak çok güzel bir duygu. Hayaller engelsizdir."

Çalkaya, kurstaki çalışmalarına ilişkin de "5 kişiden oluşan bir ekibimiz vardı. Kursta öğrendiklerimizle işitme engelli birey olarak yolda karşılaştığımız sorunlarını çözerek tüm işitme engelli adayların kullanabileceği duyan şapka tasarımı yaptık. Sağ, sol ve arkada ses algılayıcı ve titreşim bulunmaktaydı. Sesin geldiğin yönden titreşim verip işitme engelliler için tehlikeli alanlarda şapka kullanarak kendimizi koruyabiliyor olduk." bilgilerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım