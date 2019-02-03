İskilipli Atıf Hoca'nın Anıt Mezarında Ziyaretçi Yoğunluğu

GAZİ NOGAY - Ankara İstiklal Mahkemesi kararıyla 1926'da idam edilen İskilipli Atıf Hoca'nın 82 yıl aradan sonra defnedildiği Çorum'un İskilip ilçesindeki anıt mezarına, birçok kişi ziyarette bulunuyor.

Şapka Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle Ankara İstiklal Mahkemesi kararıyla 1926'da idam edilen Atıf Hoca'nın naaşının yerini bulmak isteyen akrabalarına, eski Hatay Milletvekili Mehmet Sılay yardımcı oldu. Atıf Hoca'nın naaşı, Sılay'ın yürüttüğü 5 yıllık araştırmanın ardından 2008'de Ankara Şafaktepe Parkı'nda bulundu.

Bir otomobilin bagajında İskilip'e getirilen Atıf Hoca'nın naaşı, 28 Nisan 2008'de torunu Ahmet Faruk İmal, Sılay ve eski İskilip Belediye Başkanı Orhan Öztürk tarafından Gülbaba Mezarlığı'na defnedildi.

Birkaç yıl sonra defnedildiği yerden alınan Atıf Hoca'nın naaşı, İskilip Belediyesince mezarlıkta yaptırılan Anıt Mezar ve Külliye'ye nakledildi.

İskilipli Atıf Hoca için yakınları ve Atıf Derneği (Atıf-Der) tarafından her yıl 4 Şubat'ta ilçede anma töreni düzenlenip, mevlit okutuluyor.

İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atıf Hoca'nın naaşının, memleketine getirilmesinden mutlu olduklarını söyledi.

"Allah dostu, gönül dostu insanın, hiçbir suçu yokken o dönemde şehadete erdirilmesi İskilipliler olarak bizleri son derece üzmüştü." diyen Çatma, "1924'te yazdığı bir kitap dolayısıyla 2-3 istiklal mahkemesinde suçsuz bulunmasına rağmen 1926 yılında Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından şehadete erdirilen Atıf Hoca'mızın naaşı, Garipler Mezarlığı'na defnedilmişti. Sonraki süreçte akrabalarının, milletvekili arkadaşlarımızın ve belediyemizin sahip çıkmasıyla memleketi İskilip'e getirildi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanından İskilip'e gelenlerin Atıf Hoca'nın kabrini ziyaret ettiğine dikkati çeken Çatma, "Anıt mezarının yapılmasının ardından özellikle dışarıdan gelen ve Atıf Hoca'yı bilen insanların ziyareti bizleri mutlu ediyor. Atıf Hoca'mızın külliyesi İskilip'in çehresini de değiştirdi. Dışarıdan Atıf Hoca için gelen, ona gönül veren insanların akınına uğradı İskilip. Hem inanç turizmi hem de İskilip'in tanıtımı açısından Atıf Hoca'mızın katkısı oldu." diye konuştu.

"Amacımız hocamızı tüm Türkiye'ye tanıtmak"

Atıf-Der Başkanı Muhittin Telli de İskilipli Atıf Hoca'nın adının yaşatılması için çalışma yaptıklarını anlattı.

Telli, "Derneğimizin amacı, hocamızın adını, kendisini tüm Türkiye'ye tanıtmak. Okullarda konferanslar vererek hocamızı ve alimler diyarı İskilip'i herkese hatırlatmak, zihinlerine kazımak istiyoruz." dedi.

Atıf Hoca'nın naaşının uzun süren ve gizli tutulan bir sürecin ardından bulunduğunu vurgulayan Telli, "Naaşı, DNA testlerinden ve yüzde 100 emin olunduktan sonra buraya getirildi. Hocamız artık kendi istirahatgahında rahat ediyor. Türkiye'nin her yerinden ziyaretçiler geliyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA