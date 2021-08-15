İSKİ'nin su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı
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İSKİ'nin su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Beylikdüzü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çalışma yaptığı şantiye alanında İSKİ'ye bağlı su borusunda patlama meydana geldi.

İstanbul Beylikdüzü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çalışma yaptığı şantiye alanında İSKİ'ye bağlı su borusunda patlama meydana geldi. Borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fırlarken, yoldan geçen araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Olay, 18.30 sıralarında Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) çalışma yaptığı şantiye alanında İSKİ'ye bağlı su borusunda bilinmeyen nedenle patlama oldu. Borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fırlarken, yoldan geçen araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Caddeye kadar tazyikli şekilde gelen su, yaklaşık 1 saat sonra kendiliğinden durdu. Borudan çıkarak metrelerce yükseğe fırlayan su cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, İSKİ'ye bağlı cadde kenarında bulunan su borusundan çıkan sular yola savruluyor. Yola taşan sular araçların geçişini zorlaştırırken, tazyikli çıkan suyun içinde gökkuşağı oluşuyor.

(Ensar Kıranlıoğlu - Erdal Can İçelli/İHA)

İSKİ'nin su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı
İSKİ'nin su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı
İSKİ'nin su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı
İSKİ'nin su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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