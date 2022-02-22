İSKİ İstanbul su kesintisi: 22-23 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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İSKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Şubat Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 22 Şubat Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Şubat Salı İstanbul su kesintisi saatleri...
22 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.02.2022 14:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Yıldız Mah,Ortaköy Mah,Balmumcu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.02.2022 14:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.02.2022 13:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 22.02.2022 14:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 22.02.2022 14:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah,Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.02.2022 14:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.02.2022 15:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.02.2022 14:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : İmrenli Mah,Kabakoz Mah,Akçakese Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.02.2022 14:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.