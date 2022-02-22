İSKİ İstanbul su kesintisi: 22-23 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 22 Şubat Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Şubat Salı İstanbul su kesintisi saatleri...

22 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.02.2022 14:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Yıldız Mah,Ortaköy Mah,Balmumcu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.02.2022 14:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.02.2022 13:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 22.02.2022 14:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 22.02.2022 14:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah,Akşemsettin Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.02.2022 14:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.02.2022 15:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.02.2022 14:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Şile

Etkilenen Mahalleler : İmrenli Mah,Kabakoz Mah,Akçakese Mah

Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.02.2022 14:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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