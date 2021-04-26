İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (3)
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İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (3)

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (3)
Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN - Haberler | Güncel

'MELEK İPEK BU GECE KIZLARIYLA UYUYACAK'Melek İpek'in tahliye kararının ardından avukatı Ahmet Onaran, adliye önünde bekleyen İpek'in anne ve babası Hatice ve Menderes Çelik'e mutlu haberi verdi.

'MELEK İPEK BU GECE KIZLARIYLA UYUYACAK'

Melek İpek'in tahliye kararının ardından avukatı Ahmet Onaran, adliye önünde bekleyen İpek'in anne ve babası Hatice ve Menderes Çelik'e mutlu haberi verdi. Sevinç gözyaşlarına boğulan, uzun süre ayakta durmakta güçlük çeken Çelik çifti, Avukat Onaran'a sarılarak teşekkür etti. Adliye giriş kapısında basın mensuplarına açıklama yapan Ahmet Onaran, Melek İpek'e destek olan avukatlara teşekkür ederek sözlerine başladı. Avukat Onaran, "108 gün sonra bu gece Melek İpek 2 kızına sarılarak uyuyacak. Mahkemeler milletin vicdanıdır. Bugün millet olarak, insan olarak hepimizin vicdanlarına 'oh' dedirten, hukukun üstünlüğünü bir kere daha ortaya koyan Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve heyeti bir karar vermiştir. Karar şöyledir; Her ne kadar Melek'in eylemi sabit olsa da bunu meşru müdafaa sınırlarının aşılması suretiyle Türk Ceza Kanununun 227'nci maddesinin 2'nci fıkrasına göre işlediği sabit olduğundan ceza verilmesine yer olmadığına ve derhal tahliyesi için müzekkere yazılmıştır. Melek İpek'le dün görüştük. 'Böyle bir ihtimali düşünüyor musun' dedim. 'Ben her halükarda üzgünüm' dedi. Bu şekilde olmasını hiç istemediğini, çocuklarının babasının hayatta olmamasından dolayı acı çektiğini, ama bir an önce kızlarına kavuşmak istediğini söyledi. Bugün de bu oldu. Bugünün en güzel haberi bu. İnşallah bundan sonra ne kadına şiddet haberlerini duyarız ne de kadından dolayı bu tür haberler yapmak zorunda kalırız sizlerle. Sizlerin emeği için teşekkür ediyorum. İnşallah birazdan Melek'i almaya gideceğiz. Ona sarılacağız. O da kızlarına sarılıp uyuyacak" diye konuştu.

'MELEK'İN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bu kararın kesin bir karar olmadığını belirten Onaran, "Kararın istinaf yolu açık, o süreçte de Melek İpek'i süreç kesinleşeciye kadar Melek'in yapmış olduğu eylemin cezasızlık gerektirdiği, meşru müdafaa sınırlarında veya sınırların aşılması suretiyle cezasızlık gerektirdiği kesinleşinceye kadar ben ve bu sürece destek veren tüm hukukçu arkadaşlarımızla Melek'in yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Aslı DURAN- Alparslan ÇINAR/ANTALYA,


İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (3)
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (3)
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (3)
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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