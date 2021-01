İşkenceci eşini öldüren kadının kan donduran ifadesi (2)

'BABAM DÜN ANNEME TÜFEKLE ATEŞ ETTİ'

?Antalya'da, ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce dövdüğünü iddia ettiği eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile vurup öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve bu sabah adliyeye sevk edilen Melek İpek'in mahkemede sorgusu sürüyor.

Diğer yandan Melek İpek'in 6 yaşındaki kızı İ., psikolog gözetiminde savcılıkta alınan ifadesinde, babasının sürekli annesini dövdüğünü evde kavgaların olduğunu anlattı. Geçen akşam yine babasının annesini demirle dövdüğünü, elinde de tüfek olduğunu belirten İ., tüfeğin altıyla annesinin çeşitli yerlerine ve alın kısmına da bıçakla vurduğunu ifade etti. Babası Ramazan İpek'in annesi Melek İpek'i diğer odaya götürdüğünü ve sonrasında çığlıkların geldiğini anlatan İ. İpek babasının annesini soğuk suyla yıkadığını, annesinin üzerindeki kıyafetleri çıkarıp nereye koyduğunu bilmediğini aktardı. Küçük İ., "Babamın annemin eline kelepçeyi taktığını gördüm. Babam sabah işe giderken anneme hitaben, 'Önce seni öldüreceğim sonra çocukları öldüreceğim, hepinizi geberteceğim' dedi ve işe gitti" dedi.Babasının işten çok zaman geçmeden gündüz vaktiyle geldiğini aktaran İ. İpek, "Annem bizi odaya götürdü. Yoksa babam bizi öldürecekti. Babam dün anneme tüfekle ateş etti ama cama denk geldi, cam kırıldı, babam tüfeği bize doğrulttu, 'Sizi öldüreceğim' dedi. Annemi saçından tutup banyoya götürdü" diye konuştu.'BABAM ANNEMİ SÜREKLİ DÖVÜYORDU'Çiftin 8 yaşındaki kızları C. İpek ise babasının kendilerine tüfeği doğrulttuğunu iddia etti. Babasının annesini sürekli aldattığını ve dövdüğünü belirten C. İpek, şunları söyledi: "Evimizde annemle babam arasında kavga çok oluyordu. Babam annemi sürekli dövüyordu. Geçen kavga ettiklerinde babam, annemin kafasında ütü kırdı. Sürekli alkol kullanıyordu. Kardeşimi ve beni dövüyordu. Olay gecesi annem ağlıyordu. Babama hitaben 'yapma' diye yalvarınca babam tüfeği kendisine doğrultarak 'Kelimeyi şehadet getir, seni öldüreceğim' dedi. Annemin elleri kelepçeliydi. Açmaya çalıştı ama açamadı. Ben kardeşimle odadayken pompalı tüfek sesi geldi. Annem bir el ateş etti. Annem odamızdan çıkmamıza izin vermedi. Babamın telefonunu daha sonra annem alarak kendisi 112 acil servis ekiplerini çağırdı. Babam bize hitaben, 'Babamız niye böyle yapıyor diye düşünmeyin. Anneniz beni aldatıyor' diyordu. Bizim görebildiğimiz kadarıyla, annem babamı değil, babam annemi aldatıyordu. Ben ve kardeşim, anneannemin yanında kalmak isteriz. Teyzem ve dayım da oradalar. Beni ve kardeşimi onlara teslim edin."AVUKATI: MEŞRU MÜDAFAAMelek İpek'e baro tarafından görevlendirilen avukat Ahmet Onaran, ifade sırasında duyduklarına inanamadığını söyledi. Avukat Onaran, "Sabaha kadar elleri kelepçelenmiş bununla yetinilmemiş boynu, elleri ve ayakları ayrıca iple bağlanıp cenin pozisyonunda ıslak zeminde üzerine soğuk su dökülerek işkencenin her türlüsüne (TCK 102 ve 103. madde dahil) maruz bırakılmış. Çocuklarının önünde kendisine silah sıkılmış ve ifade etmekte insan olarak utanacağım onlarca işkenceye maruz kalmıştır. Melek İpek, kocasını öldürmemiş ceza kanunumuzda unsurları tam olarak vücut bulmuş olan meşru müdafaa hakkını kendi ve 2 küçük kızı adına haklı olarak kullanmıştır. Adalet tecelli edinceye kadar yanındayız" dedi.Öte yandan sosyal medyada #melekipekserbestbırakılsın hastagiyle kampanya başlatıldı.

Yapılan otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Ramazan İpek'in cenazesi ise yakınları tarafından Döşemealtı ilçesindeki mezarlıkta defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI