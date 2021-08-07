İSİYAD VE NİJERYA DERNEĞİNDEN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 07 2021, 15: 53
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İSİYAD VE NİJERYA DERNEĞİNDEN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 07 2021, 15: 53

İSİYAD VE NİJERYA DERNEĞİNDEN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 07 2021, 15: 53
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İstanbul sanayici ve yatırımcı iş adamları derneği Genel Başkanı Cemal Çoban, Genel Sekreteri İsmail Aktaş, Bilecik İl Başkanı Burak Dedeoğlu ve Nijerya Dernek Başkanı Peter Adeyemi, Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

İstanbul sanayici ve yatırımcı iş adamları derneği Genel Başkanı Cemal Çoban, Genel Sekreteri İsmail Aktaş, Bilecik İl Başkanı Burak Dedeoğlu ve Nijerya Dernek Başkanı Peter Adeyemi, Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti. Başkanımız Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden İstanbul sanayici ve yatırımcı iş adamları derneği Genel Başkanı Cemal Çoban, Genel Sekreteri İsmail Aktaş, Bilecik İl Başkanı Burak Dedeoğlu ve Nijerya Dernek Başkanı Peter Adeyemi, Başkanımızla bir süre görüşerek sohbet etti. Çalışmaları ve yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi veren heyet, ayrıca Başkanımız Bakkalcıoğlu ile fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda Başkanımız Bakkalcıoğlu, misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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İstanbul sanayici ve yatırımcı iş adamları derneği Genel Başkanı Cemal Çoban, Genel Sekreteri İsmail Aktaş, Bilecik İl Başkanı Burak Dedeoğlu ve Nijerya Dernek Başkanı Peter Adeyemi, Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti. Başkanımız Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden İstanbul sanayici ve yatırımcı iş adamları derneği Genel Başkanı Cemal Çoban, Genel Sekreteri İsmail Aktaş, Bilecik İl Başkanı Burak Dedeoğlu ve Nijerya Dernek Başkanı Peter Adeyemi, Başkanımızla bir süre görüşerek sohbet etti. Çalışmaları ve yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi veren heyet, ayrıca Başkanımız Bakkalcıoğlu ile fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda Başkanımız Bakkalcıoğlu, misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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İSİYAD VE NİJERYA DERNEĞİNDEN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 07 2021, 15: 53 - Haberler
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