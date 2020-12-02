İşitme engellilerden "şeffaf maske kullanılmalı" çağrısı

Antalya'da, işaret dili ve dudak okuma ile iletişim kuran işitme engelliler, şeffaf maske kullanılması yönünde çağrıda bulundu.

Serik ilçesindeki Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) İşitme Engelliler Kurs Öğretmeni Elvan Alataş, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maskelerin kullanımın zorunlu hale geldiğini söyledi.

Mevcut maskelerin ağızları kapattığını belirten Alataş, ağız ve mimik hareketleriyle iletişim kuran işitme engellilerin ciddi sıkıntı yaşadığını kaydetti.

İşitme engellilerin maske ile yüzü kapatılan insanları anlamakta zorluk yaşadıklarını aktaran Alataş, şunları söyledi:

"Ders anlatırken ya da sosyal hayatta içinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle yüzümüze taktığımız maskeler hareketlerimizi kısıtlar durumda. Maskeyi tamamen ağzımıza çektiğimizde hareketlerimiz belli olmuyor ve işaret dilini bilen insanlar ve işitme engelli kardeşlerimiz hareketlerimizi tam olarak anlayamıyorlar. Bazı işitme engelliler sadece dudak okuyarak bu dili öğrenip kendilerini ifade edebildikleri için bu maskeler onlar için çok büyük engel teşkil ediyor. Pandemi süreci hemen geçecek gibi görünmediği için üreticilerden ağız, dudak ve mimiklerin görünebileceği şekilde maske üretilmesini ve tüm yurtta kullanılmasını talep ediyoruz."

Mevcut maskede insanların kendilerini tam olarak ifade edemediklerini belirten Alataş, kendilerinin ürettikleri şeffaf maske ile yüz ifadelerinin, mimiklerinin net bir şekilde anlaşılabildiğini bildirdi.

İşitme engelli Muhammet Karababa ile kurs öğrencilerinden Nurhan Yılmaz da Alataş'ın talebini destekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer