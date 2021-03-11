Işınlanma mümkün mü? Mark Zuckerbeg'ün işaret ettiği ışınlanma teknolojisi!

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, ışınlanmaya ilk ışıkları yaktı. Vatandaşlar bu kapsamda ışınlanma mümkün mü? Mark Zuckerberg'ün ışınlanmaya dair söyledikleri doğru mu? sözlerinin yanıtlarını araştırdı. Işınlanma teknolojisi mümkün mü?

Çoğu kişinin hayalleri arasında olan ışınlanma, filmlerden de aşina olduğumuz bir şey olsa bile gerçek hayatta durum çok uzak görünüyor. Ancak Mark Zuckerberg, ışınlanma teknolojisine dair umut verici bir söz söyledi. Bu kapsamda vatandaşlar Işınlanma mümkün mü? sorusunun yanıtını araştırdı.

IŞINLANMA MÜMKÜN MÜ?

Çok basit ve yakın görünmesine rağmen hala fizik yasaları gereği uzak bir terim bulunuyor; ışınlanma.

İnsan ışınlaması şu anda yalnızca bilim kurguda var olsa da, ışınlanma artık kuantum mekaniğinin atom altı dünyasında mümkün - her ne kadar tipik olarak TV'de tasvir edilen şekilde olmasa da. Kuantum dünyasında ışınlanma, maddenin taşınmasından ziyade bilginin taşınmasını içerir.

Kuantum ışınlanma, içinde üçüncü bir parçacığın durumunun, durumunu anında birbirine dolanmış iki parçacığa "ışınladığı" iki uzak, dolaşık parçacığı içerir.

Geçen yıl bilim adamları, fotonlar fiziksel olarak bağlı olmasa bile bilginin bilgisayar çiplerindeki fotonlar arasında aktarılabileceğini doğruladılar. Şimdi,Ulusal Bilim Vakfı'nın RochesterÜniversitesi ve Purdue Üniversitesi bilim adamları tarafından finanse edilen araştırmalarına göre, elektronlar arasında ışınlanma da mümkün olabilir.

Bilim adamları yakın zamanda, uzaktan dolaşık kübit çiftleri oluşturmak için elektromanyetik fotonları kullanarak kuantum ışınlanmasını gösterdiler.

Bununla birlikte, tek tek elektronlardan yapılan Qubit'ler, yarı iletkenlerde bilgi iletimi için de umut vaat ediyor.

Nichol, "Tek tek elektronlar ümit verici kübitlerdir çünkü birbirleriyle çok kolay etkileşirler ve yarı iletkenlerdeki bağımsız elektron kübitleri de ölçeklenebilir," diyor Nichol. "Elektronlar arasında güvenilir bir şekilde uzun mesafeli etkileşimler oluşturmak, kuantum hesaplama için çok önemlidir."

Işınlanma için gerekli olan ve uzun mesafeleri kapsayan dolaşık elektron kübit çiftleri yaratmak zor olmuştur: Fotonlar doğal olarak uzun mesafelerde yayılırken, elektronlar genellikle tek bir yerde sınırlıdır.

MARK ZUCKERBERG IŞINLANMA HAKKINDA NE DEDİ?

Amerikalı bilgisayar programcısı, girişimci ve Facebook'un kurucusu olan Mark Zuckerberg, ışınlanmaya dair;

"Mark Zuckerberg: "10 sene içinde toplantılara ışınlanarak gideceksiniz." sözlerini aktardı.