Işın Karaca Konak'ta sesiyle büyüledi

KONAK, İZMİR (Bültenler) - Şef Ferda Yılmaz yönetiminde ve Hakan Eren'in sunuculuğunda gerçekleşen konserde Işın Karaca en güzel şarkılarını İzmirliler için söyledi. Konseri izleyen Başkan Batur, "Pandemi sürecinde sanatçılarımız sahnelere çıkamadı, biz de onları izleyemedik. Ama bugün kulaklarımızın pası silindi. Işın Hanım'ı konuk ettik ve çok güzel bir konser dinledik, kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Konak Belediyesi Popüler Müzik Korosu'nun sevilen sanatçı Işın Karacayı konuk ettiği muhteşem konser, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Şef Ferda Yılmaz yönetiminde ve Hakan Eren'in sunuculuğunda gerçekleşen konseri dinleyenler arasında Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İyi Parti Konak ilçe Başkanı Coşkun Tatar ve Konak Belediyesi Meclis Üyeleri de yer aldı. Işın Karaca'nın en sevilen şarkılarının seslendirildiği gecede, Işın Karaca da sahne alarak İzmirlilere müzik ziyafeti yaşattı.

Karaca: Ben hayatımda müzikten başka bir şey bilmedim

Koroyla birlikte sahne alarak müzik ziyafeti yaşatan Karaca, ilk olarak çıkış şarkısı olan "Tutunamadım"ı söyledi. Şarkının kendisi için özel ve anlamlı olduğunu belirten şarkıcı, "Sezen Aksu, ben bu şarkıyı kendime yazdım ama senin okumanı istiyorum, demişti. Ve biz, sizlerle bu şarkıyla tanıştık. İyi ki böyle bir dostluğumuz, yoldaşlığımız olmuş.Ben müzikten başka hiçbir şey yapmayı bilmedim hayatım boyunca ve iyi ki böyle bir aşk var aramızda" dedi.

Konak Belediyesi Popüler Müzik Korosu'ndan kendi şarkılarını dinleyen Işın Karaca, çok duygulandığını ifade ederek, "Bu muhteşem koroya büyük bir alkış istiyorum. Her birinin heyecanını yüreğimde hissettim bu gece. Beni ağlatmayı başardınız. Bir, kızım şarkı söyleyince böyle olmuştum, bir de siz hissettirdiniz bana" diye konuştu.

Batur: Kulaklarımızın pası silindi

Konser bitiminde Işın Karaca'ya ve Konak Belediyesi Popüler Müzik Korosu'na çiçek takdim ederek teşekkürlerini ileten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, pandemi döneminde sanatçıların ve sanatseverlerin ayrı kaldığını, yeniden buluşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Atatürkçülüğün başkenti İzmir'in kalbi Konak'ta bu güzel gecemize katılan tüm dostlarımızı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Pandemi süreci bizi bu güzelliklerden ayırdı. Sanatçılarımız sahnelere çıkamadı, biz de onları izleyemedik. Ama bugün kulaklarımızın pası silindi" dedi.

"Geççek bunlar"

Yapılan zamları hatırlatan Başkan Batur, sanatın ve müziğin iyileştiren yanına vurgu yaparak, "Motorine zam, doğalgaza zam, elektriğe zam… Bunların hepsinin geçeceğini bu akşam anladık, Geççek bunlar" dedi. Başkan Batur,Konak'ta çok değerli ve başarılı korolar oluşturduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Koro Şefimiz Ferda Yılmaz, Narlıdere'den tanıdığım, ailesini de çok sevdiğim bir insan. Narlıdere'de çok emekle, çok güzel korolar kurdu. Hakan Eren'in de katkılarıyla çok güzel işler yaptık. Konak'ta da çok başarılı korolar oluştu. Bugün de Işın Hanım'ı konuk ettik ve çok güzel bir konser dinledik, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Koromuzda da harika sesler var.Bu güzelliğe güzellik kattığınız, değer kattığınız için başta ilçe başkanım, meclis üyesi arkadaşlarım olmak üzere burada bizimle olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

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