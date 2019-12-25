: Işın Karaca'dan 18 yaş küçük sevgilisiyle ilk poz

25.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:54

Ünlü şarkıcı Işın Karaca 28 Aralık 2016 yılında evlendiği Tuğrul Odabaş ile 6 Kasım 2019'da tek celsede boşandı. Karaca, boşanmanın ardından müzisyen Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. "Çok tatlı güzel bir ilişki yaşıyoruz" sözüyle aşkını itiraf eden Karaca'dan ilk poz geldi.

SEVGİLİYLE İLK POZ

Yeni sevgilisiyle arasında 18 yaş bulunan Işın Karaca, Instagram hesabından yeni sevgilisiyle samimi pozunu kalp emojisiyle paylaştı. Aynı pozu Can Yapıcıoğlu'da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

"ESKİ EŞİMİ ALDATMADIM"

Karaca, boşandığı eşi Tuğrul Odabaş'ı aldattığı iddialarıyla alakalı, Odabaş'ı aldatmadığını Can Yapıcıoğlu ile Haziran ayından bu yana çalıştığını ve geçtiğimiz haftalarda çıktıkları konserden sonra aşk yaşamaya başladıklarını söylemişti.

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