"İşimiz Temiz Projesi" kapsamında Antalya, İzmir ve Muğla'daki işletmelere hijyen eğitimi verilecek

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET desteğiyle başlatılan "İşimiz Temiz Belgesi" Projesi kapsamında Antalya, İzmir ve Muğla'da 31 bin 500 işletmeye eğitim verilecek.

Proje kapsamında Antalya'da Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde protokol imza töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Cüneyt Akçapınar, törende yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hijyenle ilgili olarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından birçok faaliyetin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu faaliyetlere ek olarak yeme içme, konaklama ve ulaşım sektörlerinde de "İşimiz Temiz Belgesi" Projesi'ni uygulama kararının alındığını belirten Akçapınar, "Pilot olarak belirlenen Antalya, İzmir ve Muğla illerinde yaklaşık 40 Halk Eğitim Merkezi'nde yapılacak faaliyetlerde 31 bin 500 işletmeciye ulaşmak istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel ve resmi kuruluşlarla ortaklaşa yürütülen bu projelere çok önem veriyoruz. Bunun diğer sektörlere de örnek olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Proje hazirana kadar devam edecek

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, proje ile birçok işletme için kişisel odaklı eğitim programı oluşturarak tüm Türkiye'de temiz, hijyenik, sağlıklı hizmet sunan işletmelere sahip olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Proje kapsamında 25-26 Mayıs'ta Antalya'da bir çalıştay gerçekleştirildiğini anımsatan Günay, "Proje, hizmet sektöründeki yeme, içme, konaklama, ulaşım alanlarında faaliyet gösteren mikro işletmelerin öne çıkmalarına, tüketici ve turistlerin buraları tercih etmesine destek verecektir. 2022 yılının haziran sonuna kadar projemizi devam ettireceğiz."dedi.

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi - TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ise sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışmalara destek verdiklerini kaydetti.

İşletmelere eğitim verecek halk eğitim eğitmenleri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Öztürk, eğitmenlerin gerekli bilgileri edindikten sonra işletmelere eğitim vermeye hazır olacaklarını bildirdi.

Törende, Akçapınar, Günay ve Öztürk tarafından protokol imzalandı.

Gelecek yıl hazirana kadar devam edecek proje kapsamında İzmir'de 18 bin, Antalya'da 9 bin, Muğla'da da 4 bin 500 mikro işletmeye hijyen eğitimleri düzenlenecek.

Programa Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz ve halk eğitim merkezleri eğitmenleri katıldı.