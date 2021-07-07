Işıl Yücesoy kimdir? Işıl Yücesoy kaç yaşında, nereli? Işıl Yücesoy biyografisi!

Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Işıl Yücesoy, 1969 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde sanat hayatına atıldı. Daha sonra 1975 yılında şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. Peki, Işıl Yücesoy kimdir? Işıl Yücesoy kaç yaşında, nereli? Işıl Yücesoy mesleği nedir? Işıl Yücesoy hayatı ve biyografisi nedir?

Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Işıl Yücesoy, 1969 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde sanat hayatına atıldı. Daha sonra 1975 yılında şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. Peki, Işıl Yücesoy kimdir? Işıl Yücesoy kaç yaşında, nereli? Işıl Yücesoy mesleği nedir? Işıl Yücesoy hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

IŞIL YÜCESOY KİMDİR?

Işıl Yücesoy, (d. 2 Ekim 1945, Kırklareli), Türk sinema, tiyatro oyuncusu ve ses sanatçısı.

Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Işıl Yücesoy, 1969 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde sanat hayatına atıldı. Daha sonra 1975 yılında şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. Aynı yıl ilk 45'liği Çalamazsın Mutluluğu basıldı. 1978 yılında kendi firması Orient Plak'ı kuran sanatçı, birçok gece kulübü ve gazinoda sahneye çıktı. Dört adet plağı basılan Yücesoy, 1981'den sonra film ve dizilerde rol almaya başladı.

İlk dizisi Atilla İlhan'ın yazdığı "Dokuz Sütuna Sekiz Manşet"tir. TRT'de yayınlanan bu dizide sanatçı, doktor rolünü canlandırdı. Işıl Yücesoy, 80'li yıllarda TRT'de "Arkası Yarın" programı için 15'e yakın radyo tiyatrosu yazdı. İstanbul Radyosu ve Ankara Radyosu'nda yayınlanan bu oyunlarda oynadı.

Işıl Yücesoy, 16 yıl Eyüboğlu Kolejinde drama eğitmenliği yaptı. Önemli tiyatro sanatçılarının jüri üyesi olarak katıldığı Tiyatro Festivali'nde yetenekli gençleri keşfetti, çeşitli üniversitelerde sanatın çeşitli dallarını seçen öğrenciler yetiştirdi.

Üvey Baba, Çemberimde Gül Oya ve Kara Para Aşk adlı dizilerle büyük bir hayran kitlesi edinen Işıl Yücesoy, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı 2014 yapımı Unutursam Fısılda adlı sinema filminde 'Hanife' karakterini canlandırdı.

Işıl Yücesoy'un Tanju Cılızoğlu ile olan evliliğinden Meneviş adında bir kızı vardır.

Işıl Yücesoy, Ossi Müzik'ten çıkan Çocuk Diskosu adlı albümde "Fış Fış Kayıkçı" adlı şarkıyı seslendirmiştir.

35 yıl aradan sonra 15 Temmuz 2016'da Zamansız adlı yeni albümünü çıkartan Işıl Yücesoy, bu albümde Çağan Irmak, Yeşim Salkım, Cenk Eren gibi ünlü isimlerle düet yapmıştır. Işıl Yücesoy yıllar sonra albüm yapması ile ilgili olarak gazeteci Olcay Ünal Sert'e verdiği röportajda; "İnsan çok emek verdiği, çok sevdiği bir şeyi kolayca bırakamıyor. Belki de yıllar, yaşanmışlık, insana başka şeyler katıyor. Yaşadığı duyguları da bir şekilde paylaşmak istiyor. Bütün bu soruları sora sora kendime, bu albüme canımı, kanımı tüm müzik aşkımı kattım. Hiçbir beklentim de yok, belki de sadece kendi kendime kendimi ispat etme çabasıydı. Ama iyi ettim. İçimde bir volkan patladı sanki. Gizli bir yerlerde olan bir iç deprem su yüzüne çıktı." demiştir.[4][5][6]

Işıl Yücesoy; sinema, dizi, tiyatro ve müzik çalışmalarını birlikte yürütmektedir.

TİYATRO OYUNLARI

• Küçük Adam Ne Oldu Sana: Hans Fallada - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000

• Orkestra (oyun): Arthur Miller - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1996

• Giydirici: Ronald Harwoorld - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995

• Abdülcambaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

• Yedi Kadın : Barbara Schottenfeld - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

• Üç Kuruşluk Opera: Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

• Sarı Naciye: Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988

• Yollar Tükendi: Ülker Köksal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974

• Haydutlar: Friedrich Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970

• Kanlı Düğün: Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970

• Yeryüzü Cenneti: Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969

YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI

• King Kong'un Kızları: Theresia Walser - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010

• Gizli Bahçe: İzzettin Çalışlar - Ayşegül Atik Tiyatrosu - 2001

DİSKOGRAFİSİ

45'lik;

Çalamazsın Mutluluğu - Köye Geldi Bir Gelin (1975)

• Açılmamış Mektup - İçmeden Sarhoş (1975)

• Bir Var Bir Yok - Sen Seni (1975)

• Sen İnanma - Ya Seninle Ya Sensiz (1978)

Albüm (LP/MC/CD)

• Bir Evet Yeter (1979)

• En İyileriyle Işıl Yücesoy

• Zamansız (2016)