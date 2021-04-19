Işıklı bordürler kavşaklara renk kattı
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Işıklı bordürler kavşaklara renk kattı

Işıklı bordürler kavşaklara renk kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediyesi, Bahçeşehir Bağlantı Yolu Koçyazı Kavşağındaki bordürleri ışıklandırarak estetik görünüm kazandırdı.

Düzce Belediyesi, Bahçeşehir Bağlantı Yolu Koçyazı Kavşağındaki bordürleri ışıklandırarak estetik görünüm kazandırdı. Işıklı bordürler sayesinde özellikle akşam saatlerinde kavşağı daha rahat fark eden sürücüler güvenli geçiş sağlıyor.

Düzce Belediyesi'ne bağlı ekipler şehri daha güzel ve daha yaşanılır modern bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kentin bir çok noktasında alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel bir çok faaliyete de imza atan Düzce Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak için de yeni projeler üretiyor.

Işıklı kavşak sayısı artırılıyor

Zaman zaman kazaların meydana geldiği Bahçeşehir Bağlantı Yolu Koçyazı Kavşağı için belediye ekipleri harekete geçti. Koçyazı kavşağında başlatılan ışıklı bordür çalışması tamamlandı. Kavşakta gerçekleştirilen ve geçiş güzergahlarına ayrı bir hava katan olan ışıklı bordürler, uyarıcı olması sebebiyle sürücülerin de güvenliğini sağlamış olacak. Destek Hizmetleri Müdürlüğü daha önce Aziziye Mahallesi, Aydınpınar Caddesi ve Bahçeşehir 3. Bölge kavşağında aynı çalışmayı gerçekleştirmişti. Kavşakların daha estetik görünüme kavuşmasını sağlayan ekipler, düşük maliyetli ve uzun ömürlü LED ışıklar kullanırken boya giderleri de ortadan kalkmış oldu. Vatandaşlar tarafından da beğenilen ışıklı bordür sistemi, önümüzdeki günlerde kent genelindeki farklı kavşaklara da uygulanacak. - DÜZCE

Işıklı bordürler kavşaklara renk kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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