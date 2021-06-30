İshak Paşa Sarayı'ndan Ayasofya'ya selam gönderdiler
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İshak Paşa Sarayı'ndan Ayasofya'ya selam gönderdiler

İshak Paşa Sarayı'ndan Ayasofya'ya selam gönderdiler
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Haberler | Güncel

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, İshak Paşa Sarayı'nda toplanan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü gönülleri, 87 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'ne selam gönderdi.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, İshak Paşa Sarayı'nda toplanan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü gönülleri, 87 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'ne selam gönderdi.

Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi gönüllüleri, 'Ayasofya'ya Sesleniş' programı kapsamında, 1685 yılında yapımına başlanan ve 99 yılda tamamlanan tarihi İshak Paşa Sarayı'ndan, Türk- İslam tarihinde önemli yeri bulunan Ayasofya için program düzenlendi. Geçen yıl ibadete açılan Ayasofya'ya yönelik düzenlenen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tarihi sarayda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında müzik dinletisi, Ayasofya temalı resim sergisi, halk oyunları ve Ayasofya'ya yönelik soru- cevap düzenlendi. Halkın ve özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği program, İshak Paşa Sarayı ve Ahmedi Hani Türbesini ziyarete gelen turistlerin de ilgisini çekti. 

Etkinliklere ev sahipliği yapan Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevim Şimşek Konyar, "Bu program ile İshak Paşa Sarayı'ndan Türk İslam tarihi için son derece önemli olan Ayasofya'ya selam göndermek istedik. Ayrıca bir başka hedefimiz de daha önce hiç Ayasofya'yı görmemiş olan gençlerimize o muhteşem tarihi mekanın ruhunu bir nebze de olsa yansıtmaktı" diye konuştu.

Programda konuşan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ise Ayasofya'nın ruhunu etkinliklerle İshak Paşa Sarayı'nda yaşattıklarını belirtti. Çalgan, "Ülkemizin önemli tarihi değerlerinden biri olan İshak Paşa Sarayı'ndan, uzun bir süre sonra ibadete açılan Ayasofya'ya seslenmek istedik. Ayasofya'yı tekrar ibadete açan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


İshak Paşa Sarayı'ndan Ayasofya'ya selam gönderdiler
İshak Paşa Sarayı'ndan Ayasofya'ya selam gönderdiler
İshak Paşa Sarayı'ndan Ayasofya'ya selam gönderdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir

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