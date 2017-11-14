İshak Gazel, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği İçin Tekrar Aday Gösterildi
AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel’in, TBMM Başkanlığı seçim sürecinde yeniden Başkanlık Divanı Katip Üyeliği için aday gösterildiği bildirildi.
AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel'in, TBMM Başkanlığı seçim sürecinde yeniden Başkanlık Divanı Katip Üyeliği için aday gösterildiği bildirildi.
Gazel'in, 22 Kasım 2015'te başlayan Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevi, 22 Kasım 2017'de sona ediyor. Gazel, yeni dönemde de aynı görev için aday gösterildi. 2 yıl görevini başarıyla yürüten Gazel'in yeni dönemde de seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Milletvekili İshak Gazel'in biyografisi
"1980 yılında doğdu. İlk Öğrenimini Afyon Dazkırı Cumhuriyet İlkokulunda, Liseyi Kütahya İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İshak Gazel Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Bölümünde eğitim hayatını sürdürmektedir. Halen serbest Avukat olarak çalışmaktadır. Siyasi çalışmalarına küçük yaşlardan itibaren başlayan Gazel, Milli Gençlik Vakfı Ortaöğretim ve Üniversite biriminde görev yaptı. İstanbul Hukuk Fakültesi Milli Gençlik Vakfı teşkilatı başkanlığını üstlendi. 2006-2009 yılları arasında AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 2009-2012 Kütahya Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı, 2012-2013 Ak Parti Kütahya İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Gazel, 7 Haziran milletvekilliği seçimlerinde AK Partinin 3. sıradan milletvekili seçildi. 1 Kasım seçimlerinde de milletvekili seçilen Gazel, 2 yıldır TBMM'De Başkanlık Divanı Katip üyesi olarak görev yapıyor." (EFE) - KÜTAHYA