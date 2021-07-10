İsfanbul Tema Park eğlenceseverlerle yeniden buluştu

Türkiye ve dünyanın gözde eğlence merkezlerinden İsfanbul Tema Park, kapılarını ziyaretçilere yeniden açtı.

Türkiye ve dünyanın gözde eğlence merkezlerinden İsfanbul Tema Park, kapılarını ziyaretçilere yeniden açtı.

İsfanbul Tema Park açıklamasına göre, 16 aydır süren salgın koşulları ve zaman zaman uygulanan karantina dönemlerinin ardından eğlenceyi özleyen ziyaretçiler, adrenalini zirveye çıkaran 30'a yakın eğlence ünitesinin tadını çıkardı.

Hijyen önlemleri üst düzeyde tutulan ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde maksimum yüzde 50 kapasiteyle faaliyet gösteren İsfanbul Tema Park ilk gün yoğun ilgi gördü.

Aile boyu eğlence deneyimi sunan İsfanbul Tema Park'ta 3 saniyede 100 kilometre hıza çıkan dünyanın en iyi 4'üncü Roller Coaster'ı "Nefeskesen", 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana konumlandırılan, İstanbul'un Fethi'ni insansı robotlarla anlatan "Fatih'in Rüyası" ilgi odağı oldu. Ayrıca 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan "Adalet Kulesi", "Viking" ve "King Kong" da en çok ilgi gören ünitelerin arasında yer aldı.

"Güvenli Turizm Sertifikası'nı alan ilk tema park olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, İsfanbul Tema Park'ın içerisinde bulunan ve her yaş kitlesinin damak zevkine uygun olarak hizmet veren kafe ve restoranların da açık olduğunu dile getirdi.

Tonger, "Karantina sürecinin ardından aldığımız önlemlerle birlikte açık havada güvenli bir eğlence ortamı sunuyoruz. Hijyen anlamında uluslararası standartlara sahip tedbirlerimiz sayesinde misafirlerimiz İsfanbul Tema Park'ta güvenle ve gönüllerince eğlenmeye devam edecekler. Öte yandan 'Pandemi Süresince Uygulanacak Kovid-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Kriterleri' kapsamında tüm koşulları yerine getirdiğimiz için Güvenli Turizm Sertifikası'nı alan ilk tema park olduk.

Bu kapsamda ekiplerimizi ciddi bir eğitimden geçirdik. Tüm çalışanlarımız maske, siperlik ve el dezenfektanı kullanırken, misafirlerimizin de bu kurallara uyup uymadıklarını sürekli kontrol ediyoruz. Ünitelerimiz ile ortak alanlar, park açılışından önce ve açılışın ardından belli aralıklarla dezenfekte ediliyor." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'un eğlence turizmindeki payı artacak"

Tonger, İsfanbul Tema Park'ın normal şartlarda günlük 10 bin misafiri ağırlayabilecek kapasitede olduğunu, ancak ünitelerin sosyal mesafe kuralları kapsamında maksimum yüzde 50 kapasiteyle faaliyet gösterdiği bilgisini verdi.

İstanbul'un eğlence turizmindeki payını artırmak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmaları detaylandıran Tonger, şunları aktardı:

"Dünyanın en büyük üstü açık Hop-on Hop-off turizm operatörü ile anlaşma yaptık ve tur kapsamında İsfanbul Tema Park bilet satışlarının yapılmasını sağladık. Booking.com, Viator, GetYourGuide, Expedia, Tiqets, Klook gibi en büyük küresel online seyahat acenteleri ile birlikte diğer bölgesel acentelerle de anlaşmalar yaparak, yabancı misafirlerin İsfanbul Tema Park biletlerini henüz İstanbul'a gelmeden satın almalarını sağladık."

Açılışla birlikte yaza özel kampanyalar hakkında da bilgi veren Tonger, şunları kaydetti:

"Yıllık eğlence kartımız olan Yes Club ile misafirlerimize 4 al 3 öde kampanyası sunacağız. Ayrıca tek girişlik biletlerimiz için de dönemsel kampanyalara devam edeceğiz. Misafirlerimize uçtan uça hizmet verebilmek için içerisinde yemek, zippline, fast pass (hızlı geçiş), Jungle İstanbul (3'lü macera ünitesi), tatlı gibi yan ürünleri eklediğimiz avantajlı paketler de sunuyoruz. En uygun fiyatla sınırsız eğlenceyi İstanbullular başta olmak üzere tüm misafirlere sunmak için çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak