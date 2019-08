20.08.2019 19:51

İşe alınacak adaylar, kendileri kura çekti

ELAZIĞ - Elazığ'da İl Özel İdaresi'ne iş başvurusu yapan, eleme ve uygulama sınavlarını geçen adaylar, kendi şanslarını çektikleri "Yedek" ve "Asil" kuraları ile belirledi.

Dün, İl Özel İdaresi bünyesinde istihdam edilecek 32 şoför ve operatörlüğü için 59 kişinin isim listesi belli olmuştu. Bugün ise İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimini uygulama sınavını geçen adaylar kendileri yaptı. Adaylar çektikleri kura da kendilerinin asıl veya yedek olduğunu belirledi.

32 kişilik kadro için Özel İdareye bin 500 kişi iş başvurusunda bulunmuş 700'ünün müracaatı kabul edilerek 128 kişinin ismi noter kurası ile tespit edilmiş ve uygulama sınavına tabi tutulmuştı.

Adaletli bir kura çekimi olduğunu belirten İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet,"İl Özel İdaresi'ne 32 adet iş makinası operatör ve şoför alımı için daha önceden yaklaşık bin 500 kişi müracaatta bulundu. Bunların içerisinden 700 kişinin müracaatı kabul oldu. Yine bu 700 kişi içerisinde de noter huzurunda 128 kişi kura çekimi ile belirlendi. Daha sonra burada kurulan komisyon gözetiminde uygulamaya tabii tutulan ve not ortalamasına göre değerlendirilen kişiler bugün burada yine noter huzurunda bizzat kendileri kuralarını çekti. İsmi çıkanlara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kurada asil olarak isminin çıktığını ve çok heyecanlı olduğunu dile getiren Turgay Kaya,"Bugün İl Özel İdaresi'nde son kura çekimi vardı ve bu da noter huzurunda oluyordu. Heyecanla bekliyorduk. İsmimizin çıkması ile birlikte asil veya yedek olmamızı kendimiz belirliyorduk. Şans bize güldü. Her şey nasip ve kısmet diyelim. Ben ve ailem için inşallah her şeyin hayırlısı olur" şeklinde konuştu.

Yeğenin isminin çıktığını aktaran Mikdat Dağoğlu ise, adaletli bir kura çekiminin olduğundan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

