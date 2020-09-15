İşçilerin inşaat malzemeli defilesi, sosyal medyada ilgi gördü
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İşçilerin inşaat malzemeli defilesi, sosyal medyada ilgi gördü

TRABZON'un Araklı ilçesinde bir bina inşaatında çalışan işçiler, podyuma çevirdiği platformda inşaat ekipmanları ile defile düzenledi.

İşçilerin inşaat malzemeli defilesi, sosyal medyada ilgi gördü
15.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:43
TRABZON'un Araklı ilçesinde bir bina inşaatında çalışan işçiler, podyuma çevirdiği platformda inşaat ekipmanları ile defile düzenledi. İşçilerin kayda aldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Araklı Hükümet Konağı inşaatında çalışan işçiler, kalaslardan podyuma çevirdikleri platformda inşaat ekipmanları ile defile düzenledi. Platformda ellerinde mala, keser gibi inşaat ekipmanları ile yürüyen işçileri, elinde demir olan kameraman rolündeki diğer bir işçi görüntülüyor. İnşaatta çalışan diğer işçiler de defileyi düzenleyenleri alkışlıyor. İşçilerin kayda aldığı görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

'TEKLİFLER ALIYORUZ'İşçilerden Müjdat Uğur, iş sonuna doğru böyle bir video çekmeye karar verdiklerini belirterek, "Türkiye gündemine girdik. Birçok ünlü kendi hesaplarında bizi paylaştı. Birlikte çalışmak için proje teklif edenler de var. Mademki sevildik, izlendi, beğenildi devamı gelecektir. Biz de devamını getirmeyi düşünüyoruz" dedi.Tuncay Şahan da "Kameramanlık yapmak çocukluk hayalimdi. Ancak hiçbir zaman kısmet olmamıştı. Burada bu defilede kısmet oldu. Bir platform yaptık ve defile düzenledik. Ben de elektrik malzemelerinden bir kamera yaptım kendime. Baya da güzel oldu, tutuldu. Güzel yorumlar alıyoruz" diye konuştu.Özcan Arslan ise "Bir akşamüstü arkadaşlar video çekelim dediler. Alçı karıştırıyordum, elimde de alçı matkabı vardı. Alçı matkabımı aldım, biraz da kendir getirdim, öyle bir katkıda bulundum. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Herkese teşekkür ederiz" dedi.

- Trabzon

Kaynak: DHA

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