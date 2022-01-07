İşçi servisinden kaçarken park halindeki araca çarpan tır, alev topuna döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İşçi servisinden kaçarken park halindeki araca çarpan tır, alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Beylikdüzü'nde kendisini sıkıştıran işçi servisine çarpmamak için park halindeki tıra arkadan çarpan bir başka tır, kaza sonra alev alev yanmaya başladı. Alev topuna dönen araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beylikdüzü'nde işçi servisine çarpmamak için park halindeki tıra arkadan çarpan bir başka tır, alev alev yandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, alev topuna dönen tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Ambarlı Liman Yolu'nda ilerleyen tır iddiaya göre kendisini sıkıştıran işçi servisine çarpmamak için park halindeki 34 GV 0116 plakalı bir başka tıra arkadan çarptı.

Kazanın hemen ardından arkadan çarpan tır bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Sürücü kendisini güçlükle tırdan aşağıya atarken, sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İşçi servisinden kaçarken park halindeki araca çarpan tır, alev topuna döndü

Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yol üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev topuna dönen tır, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

İşçi servisinden kaçarken park halindeki araca çarpan tır, alev topuna döndü

Yaşanan olay nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.

İşçi servisinden kaçarken park halindeki araca çarpan tır, alev topuna döndü

İşçi servisinden kaçarken park halindeki araca çarpan tır, alev topuna döndü

İşçi servisinden kaçarken park halindeki araca çarpan tır, alev topuna döndü

Oğlunu alev topuna dönen evde sandı, karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu

Oğlunu alev topuna dönen evde sandı, karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu

 Kazada ön camdan fırlayan kadın, eşinin kullandığı TIR'ın altında kalarak yaralandı

Kazada ön camdan fırlayan kadın, eşinin kullandığı TIR'ın altında kalarak yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title