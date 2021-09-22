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İscehisar'da Kur'an Kursu açıldı

AA / Hakan Şimşek - Haberler | Güncel
İscehisar'da Kur'an Kursu açıldı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an Kursu açıldı.

FATİH (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an Kursu açıldı.

İscehisar İlçe Müftüsü Hüseyin Buroğlu, Fatih Mahallesi'ndeki Kuran Kursu'nun açılışında yaptığı konuşmada, 4-6 yaş grubu çocuklara Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı müfredat çerçevesinde Kur'an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler öğretileceğini belirtti.

Kursun çocukların manevi gelişimini de katkı sağlayacağını aktaran Buroğlu, "Bu sayede çocuklarımız küçük yaşlarda Kuran-ı Kerim okumayı, İslam'ın temel prensiplerini ve bir Müslümanın nasıl yaşaması gerektiğini uygulamalı olarak öğreneceklerdir. Bunun yanı sıra çocuklar, sosyal ve fiziksel gelişimde etkili olan sosyal etkinlikler ile el becerisi ve öz güveni gelişmiş, saygılı, hayata sevgiyle bakan bireyler olarak yetişeceklerdir." ifadesini kullandı.

Buroğlu, Kuran Kursunun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılışa, İscehisar Belediye başkan vekili Gülsefa Azgın, Fatih Camii Dernek Başkanı Orhan Şen ile dernek yöneticileri katıldı.?

AA / Hakan Şimşek - Son Dakika Haberleri
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