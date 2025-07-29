İşaret fişeği nedir? İşaret fişeği yangına neden olur mu?

İlk belirlemelere göre, yangının çıkış nedeni olarak havadan atılan bir işaret fişeği tespit edildi. Güvenlik güçleri, söz konusu fişeği ateşleyen kişiyi kısa sürede belirleyerek gözaltına aldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, benzer olayların yaşanmaması için vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

İŞARET FİŞEĞİ NEDİR?

İşaret fişeği, genellikle acil durumlarda, tehlike anlarında veya iletişim amaçlı kullanılan, gökyüzüne fırlatıldığında yoğun ışık yayan bir piroteknik araçtır. En çok denizcilik, dağcılık, askeri operasyonlar ve arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılır. Hem gece hem de gündüz koşullarında fark edilmesi kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Farklı renklerde üretilebilirler; bu renkler genellikle durumun ciddiyetine veya sinyalin anlamına göre seçilir.

İşaret fişeğinin en temel amacı, uzaktan görünürlük sağlayarak konum bildirimi yapmaktır. Örneğin, bir deniz kazasında teknede mahsur kalan kişiler, işaret fişeği sayesinde kurtarma ekiplerinin yerlerini tespit etmesini kolaylaştırabilir. Aynı şekilde, dağcılık faaliyetleri sırasında kaybolan bir kişi, yerini belli etmek için işaret fişeği kullanabilir.

Bu fişekler, barut ve çeşitli kimyasal bileşenler içerir. Ateşlendiğinde yüksek sıcaklıkta yanar ve saniyeler içerisinde gökyüzüne doğru fırlayarak parlak bir ışık saçar. Bu ışık genellikle birkaç yüz metreye kadar görünürlük sağlar. Bazı gelişmiş işaret fişekleri ise paraşütle iniş yaparak daha uzun süre havada kalabilir.

Askeri alanda ise işaret fişekleri, birlikler arası iletişim, hedef belirleme ya da saldırı başlatma gibi taktik amaçlarla kullanılır. Renkli fişekler, kodlanmış mesajlar iletmek için de tercih edilebilir.

Sonuç olarak, işaret fişeği hayati önem taşıyan bir sinyal aracıdır. Basit yapısına rağmen, doğru zamanda ve doğru şekilde kullanıldığında hayat kurtarıcı bir rol oynayabilir. Özellikle tehlikeli veya uzak bölgelerde yapılan faaliyetlerde işaret fişeği bulundurmak, güvenliğin temel unsurlarından biri olarak kabul edilir.

İşaret fişeği yangına neden olabileceği için dikkatli kullanılmalıdır.