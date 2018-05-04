İşadamı Karagöz: "Halka Hizmet Hakk'a Hizmettir Anlayışıyla Yola Çıktık"

Türkiye Yerel Gazeteciler Derneği (TYGD) üyeleriyle bir araya gelen iş adamı Hasan Karagöz, Ankara'dan milletvekili olmak için aday adayı olduğunu açıkladı. 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Ankara'dan milletvekili aday adaylığını açıklayan Karagöz, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir anlayışıyla yola çıktık" dedi.

2015 yılında AK Parti'den Ankara 1. Bölge 14. sıra milletvekili adayı olan Karagöz, yıllardır AK Parti teşkilatlarında farklı kademelerde görev yaptığını ve gelinen süreçte hizmet ettiği kitleyi genişletmek adına milletvekili adayı olduğunu ifade etti. Karagöz, "Gençlik yıllarımdan beri önce ülkem olmak üzere partim ve liderim için her zaman bir mücadele ve bir hizmet içerisinde oldum. Geldiğimiz bu süreçte AK Parti'nin bir neferi olarak Cumhurbaşkanımızın ve genel başkanımızın önderliğinde Ankara'ya ve Ankaralılara, hemşehrilerime hizmet etmek adına milletvekili adayı oldum" diye konuştu.

27 yıldır alt yapı sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın yönetim kurulu başkanlığını yapan Karagöz, yurt dışındaki ülkelere kıyasla Türkiye'de yapılan alt yapı çalışmalarının yeterli olmadığını ve bu alanda Türkiye için faydalı projeler üreteceğini belirtti.

Toplantıya katılan TYGD üyelerine teşekkür eden Karagöz, "Siyasi hayatımda yeni bir evreye geçmek, bilgi ve birikimimi ülkemin geçtiği zorlu süreçte daha aktif kullanabilmek için siz değerli basın mensubu arkadaşlarım beni daha da heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı.

TYGD Genel Başkanı Kenen Akçahanoğlu da milletvekili aday adayı Hasan Karagöz'ün davetinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Her zaman samimi ilişkilerden ve güçlü diyalogdan yanayız. Siyasetçi ve vatandaş arasındaki köprüdür gazeteci. Siz görev bilinciyle ülkemize ve şehrimize faydalı işler yapmak adına böyle bir yola çıktınız. Biz de üzerimize düşen görev ve sorumlulukların bilincindeyiz. Davetinizden dolayı derneğimizin tüm üyeleri adına teşekkür ediyorum. Kurduğumuz iletişimin ve samimiyetin ilerleyen süreçte de devam etmesini temenni ediyorum" dedi. - ANKARA