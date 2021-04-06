İŞ YERİNİN ÖNÜNDEKİ ÇİÇEKLER ÇALINDI, 'BİRÇOK HIRSIZLIK DUYDUM AMA BÖYLESİNİ GÖRMEMİŞTİM' DEDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde pide salonunun önünde bulunan saksılardaki çiçekler bir kadın tarafından köklenerek çalındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde pide salonunun önünde bulunan saksılardaki çiçekler bir kadın tarafından köklenerek çalındı.

Pide salonu sahibi Mehmet Deveci, "Birçok hırsızlık duydum ama böylesini görmemiştim" dedi.

İlginç olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İlginç hırsızlık olayı Manavgat'ın Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan bir pide salonunda meydana geldi. Sabah saat 06: 30 sıralarında iş yerini açan çalışanlar etrafı temizlemeye ve günlük hazırlıkları yapmaya başladı. Bu sırada iş yerinin önünde bulunan saksılardaki çiçeklerin olmadığını fark eden işletmeci Mehmet Deveci, güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Kayıtlarda bir kadının saat 06: 15 sıralarında gelerek çiçekleri kökleyip yeniden hızlı bir şekilde caddenin karşısına geçtiğini gördü.

Olayı DHA muhabirine anlatan Mehmet Deveci, güvenlik kamerasını izlediğinde kadının caddenin karşı tarafından doğrudan iş yerine geldiğini belirterek, "İş yerinin önünden diğer tarafa doğru gidiyor. Oradan geri dönüyor. Sanki dükkanın önünde bekler gibi yapıyor. Bu sırada çiçek ekili saksılara oturur gibi yapıyor ve çiçekleri koparıp diğer saksıya gidiyor. Orada da aynı şekilde çiçekleri koparıp, diğer saksıya gidip ondan da çiçek kökleyip hızlı bir şekilde yolun karşısına geçiyor" dedi.

'RİCA EDİYORUM ABLACIĞIMDAN BİR DAHA YAPMASIN'

Yapılanın çok ayıp ve ahlaksızca olduğunu belirten Mehmet Deveci, "Sevgili ablacığımdan rica ediyorum, lütfen bir daha bizim çiçeklerimizi koparmasın. Gelsin bize söylesin, bizden istesin. Ona bir dalını verelim, eksin, yetiştirsin. Ağaçlar, çiçekler; bunlar kesilmez, koparılmaz. Lütfen rica ediyorum ablacığımdan bir daha yapmasın. Şikayetçi olmadım, olmayacağım da" diye konuştu.

'BÖYLE BİR OLAY HİÇ AKLIMA GELMEZDİ'

Çok uzun süredir esnaf olduğunu söyleyen Mehmet Deveci, birçok hırsızlık olayı duyduğunu söyleyerek, "Böyle bir olay hiç aklıma gelmezdi. Para için bir işletmeye gireni gördüm, ekmek çalanı gördüm. Ama çiçek koparanı ilk defa gördüm" dedi. Mehmet Deveci, kadının kıyafetinden yürüyüşten geldiğini düşündüğünü belirterek, başında kapüşon olduğunu ve yüzünde maske bulunduğunu sözlerine ekledi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kamera görüntülerinde; caddenin karşı tarafından pide salonunun önüne gelen başı kapüşonlu bir kadının, iş yeri önünde bir tur attığı, bu sırada yüzündeki maskesinin de düzelttiği görülüyor. Cadde üzerinden pide salonunun diğer tarafından geriye dönen kadının saksıların kenarına oturarak çiçekleri tek tek yerinden söktüğü ve ardından caddenin karşısına geçerek gözden kaybolduğu görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı