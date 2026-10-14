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Aston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

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Aston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, İngiltere'de Aston Villa'ya konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 22.00'DE

Villa Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak. Mücadele TRT 1'den yayınlanacak.

İLK 11'LER

Aston Villa:  Suzuki, Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Cash, Barkley, Kamara, McGinn, Manzambi, Mbaye, Jackson.

Fenerbahçe Ederson, Brown, Skriniar, Ake, Semedo, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Greenwood, Muriqi.

KANTE YEDEK KULÜBESİNDE

Fenerbahçe'de ağrıları artan Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, yedek kulübesinde yer alıyor. 

Fenerbahçe'nin yedekleri: Mert Günok, Tarık, Oppong, Yiğit Efe, Levent, Mimovic, Kante, Bartuğ, Kerem, Nene, Lukaku.

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Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıYasin TÜRK:

Kanye,Asensio bu maçta oynamayacaksınız ne zaman oynayacaksınız Allah aşkına

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Haber YorumlarıOrhan Göksel:

kante yok geçmiş olsun 3-4 tane yer rahat

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Haber Yorumlarıevren egehan:

asensio sakatlıgına tedbir amaçlı oynamıyormuş hafta sonu oynatmasaydı bakın ismail denilen hoca bozuntusu korkak 11 ile cıkmış bide evlatlarıyla cok bişi beklemeyin yani

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Haber YorumlarıArgan Çınar:

sürpriz diyor İlk 11 asensio küstürdügü gibi Kanteyide küstürecek haberi Yok

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Haber Yorumlarıorhantekin1976:

irfan ın yanına mert Hakan ı da koy bide Kerem tmm olsun 5/6 yer geliriz

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