İş insanlarından, İmranlı'daki öğrencilere kırtasiye desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İş insanlarından, İmranlı'daki öğrencilere kırtasiye desteği

09.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:42

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde ihtiyaç sahibi 216 öğrenciye Ankara'da yaşayan iş insanları tarafından kırtasiye yardımı yapıldı.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde ihtiyaç sahibi 216 öğrenciye Ankara'da yaşayan iş insanları tarafından kırtasiye yardımı yapıldı. Ayrıca Almanya'dan gönderilen 130 gıda paketi de ilçe belediyesince ihtiyacı olanlara ulaştırıldı. 

Ankara'da yaşayan iş insanları Ali ve Aziz Eroğlu, ilçede öğrenim gören ihtiyaç sahibi 216 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu. Hayırsever iş insanları tarafından gönderilen kırtasiye malzemeleri, İmranlı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan'ın katılımları ile öğrencilere dağıtıldı. Ayrıca Almanya'nın Frankfurt kentinden Ahmet Aksu'nun organizasyonu ve Kızılırmak Derneği'nin destekleriyle gönderilen 130 gıda paketi de belediye aracılığı ile ihtiyaç sahiplerin dağıtıldı.Gurbetteki dostlarının kendilerini hiç yalnız bırakmadıklarını söyleyen İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, "Çok zorlu süreçlerden geçiyoruz. Salgın dünyanın her tarafını sardı. İnsanlar yaşamlarıyla, sağlıkları ile uğraşıyorlar. Bu zor günleri ancak dayanışmayla açabiliriz. İmranlı ilçemiz dayanışma açısından gerçekten çok önemli bir kent. Gurbetteki dostlarımız bizi asla yalnız bırakmıyorlar. Ankara'dan dostlarımız kırtasiye malzemeleri gönderdiler. 216 öğrencimiz ulaştırmak üzere kırtasiye seti hazırladılar. Çok daha uzaklardan Almanya Frankfurt tan Ahmet Aksu kardeşimizin destekleriyle, Kızılırmak Derneği'nin yardımlarıyla bize 130 gıda kolisi hazırlayıp yolladı. Bunun gibi son bir yıl içerisinde bir çok dostumuz bizi gıda ve kırtasiye malzemeleriyle, giyim malzemeleriyle, dezenfektan malzemeleri ile hiç yalnız bırakmadılar. Tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.


İş insanlarından, İmranlı'daki öğrencilere kırtasiye desteği
İş insanlarından, İmranlı'daki öğrencilere kırtasiye desteği
İş insanlarından, İmranlı'daki öğrencilere kırtasiye desteği
İş insanlarından, İmranlı'daki öğrencilere kırtasiye desteği
İş insanlarından, İmranlı'daki öğrencilere kırtasiye desteği
İş insanlarından, İmranlı'daki öğrencilere kırtasiye desteği
İş insanlarından, İmranlı'daki öğrencilere kırtasiye desteği
İş insanlarından, İmranlı'daki öğrencilere kırtasiye desteği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KIRAS

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Necmettin Erbakan
Magazin Murat Balcı Hülya Avşar Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Mesut Bakkal Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İş insanlarından, İmranlı'daki öğrencilere kırtasiye desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 14:42:59. #1.16#
title