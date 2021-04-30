İş İnsanı Basri Tokgöz: "Sosyal Medya Yönetimi İşletmelerin Önceliği Olmalı"
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İş İnsanı Basri Tokgöz: "Sosyal Medya Yönetimi İşletmelerin Önceliği Olmalı"

İş İnsanı Basri Tokgöz: 'Sosyal Medya Yönetimi İşletmelerin Önceliği Olmalı'
Bültenler - Haberler | Güncel

Sosyal medya platformu Instagram'da 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan, başarılı iş adamı Basri Tokgöz, işletmelere sosyal medya yönetimi konusunda bilgiler verdi.

Basri Tokgöz "Sosyal medya platformlarının markalar için iyi bir pazar olduğu her geçen gün daha da netleşiyor. Instagram markaların en çok kullandığı platform halinde geldi. İşletmeler Instagram hesaplarını profesyonel bir şekilde yönetmeli ve güncel tutmalıdır. Takipçilerden gelen sadece olumlu yorumları değil, olumsuz yorumları da dikkate almalı ve süreci iyi yönetmeliler. Araştırmalara göre bir tane kötü deneyim yaşayan müşteri, on müşteri kaybetmenize neden oluyor" açıklamalarında bulundu.

Instagram ile ilgili açıklamalarında devam eden Basri Tokgöz "Dijital pazarlamada yeni bir dünya açan Instagram, yeni satış stratejileri kurgulanmasında da öncü oldu. Artık tüketiciler geleneksel pazarlama taktiklerinden daha az etkileniyor ve klişelerden sıkıldı. Tüketicilerin satın alma kararlarını tetikleyici stratejiler geliştirilmelidir. Artık insanlar bir üründen daha fazlasını temsil eden markaları tercih ediyor. Özgünlük, markaların en büyük avantajı haline geliyor. Bu nedenle markalar özgün olmalı, güven inşa etmeli ve bu süreçte acele etmemelidir" dedi.

Basri Tokgöz son olarak markalara şu önerilerde bulundu. "Hedef kitlenizi ulaşmanın yolu etkili prosesler geliştirmektedir. Instagram da işletmeler için sunduğu avantajlar ve yeniliklerle markaları destekliyor. Uygulamanın her geçen geliştiğini ve algoritmaların kullanıcı yararına olacak şekilde güncellendiğini gözlemliyoruz. O zaman uygulanması gereken ilk kural "kullanıcı dostu" içerikler üretmektir."

Kaynak: Bültenler

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