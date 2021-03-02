İş dünyasının kapılarını mezun olmadan aralıyorlar

Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesindeki fakülte ve bölümlerde uygulanan CO-OP Eğitim Modeli (CO-Operative Education) ile öğrenciler iş dünyasının kapılarını daha son sınıftayken aralıyor. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, "Öğrencilerimizi iş dünyası ile erken evrede tanıştıran CO-OP programımızın önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.

Öğrencilerine mezun olmadan önce Türkiye'nin en önemli projelerinde ve prestijli kuruluşlarında iş deneyimi imkanı sunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), CO-OP Eğitim Modeli ile öğrencilerin kariyerlerinde hedefledikleri iş hayatına bir adım önde başlamasına olanak sağlıyor. Program sayesinde öğrenciler üniversitede öğrendiklerini daha öğrenciyken sahada uygulama şansı buluyor. Böylece mesleki deneyim ve iş süreçleri konusundaki farkındalıkları derinleşiyor. Özellikle mezuniyet sonrası program kapsamında çalıştıkları kurumda işe devam olanağı elde ediyorlar. HKÜ öğrencileri ile iş dünyasını bir araya getiren CO-OP'un 2021 yılı staj dönemi şubat ayında başlayarak mayıs ayı sonu itibariyle tamamlanıyor.

"GENÇLERİMİZ HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞMALARINI İSTİYORUZ"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, "HKÜ'nün Türkiye'nin gurur duyduğu bir bilgi ve teknoloji üretim merkezi olmasını arzu ediyoruz. Gençlerimizi dünya ile rekabette daha donanımlı hale getirmek, kurdukları hayallerin peşinde koşarken yere daha sağlam adımlarla basmaları için üniversitemizi kurarak tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. İş hayatımız boyunca kendi insanımıza değer vererek, yapılamaz denilen projeleri hayata geçirmeyi başardık. Türk insanına fırsat tanındığında imkansızı bile gerçekleştirebilir. Dolayısıyla ülkemizin yarınlarını yönetecek olan gençlerimizin gelişimi ve kafalarında oluşan sınırları kaldırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda öğrencilerimizi iş dünyası ile erken evrede tanıştıran CO-OP programımızın önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.

ÜNİVERSİTE-İŞ DÜNYASI BİRLİĞİNİN EN ETKİN OLDUĞU MODEL CO-OP

CO-OP'un 2021 yılı staj döneminin başlamasıyla birlikte görüşlerini aktaran Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Ülkemize ve insanımıza katkı sağlayacak, uluslararası marka değerine sahip bir üniversite olma vizyonuyla öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayan ve alternatif bir eğitim-öğretim modeli sunma anlayışını benimsiyoruz. Bu vizyonun en önemli çıktılarından birisi de üniversite-iş dünyası birliğinin en etkin olduğu model CO-OP oldu. Doğru bir kariyer planlaması için hedeflerin öğrencilik döneminde belirlenmesi büyük önem taşıyor. CO-OP Eğitim Modelimiz, öğrencilerin kariyer ve yaşam planlarını oluşturmalarında yön göstermenin yanı sıra mezuniyet sonrası hedeflerini netleştirerek ne istediklerinin farkında olarak adımlar atmalarına da olanak tanıyor. Sınıfta öğrendiklerini sahada görme ve hatta uygulama fırsatı bulacakları gibi algı ve farkındalıklarını da derinleştirerek mesleki deneyim kazanmaya daha öğrencilik döneminde başlayabiliyorlar" diye konuştu.

Öğrencilerinden ve iş dünyasından oldukça iyi geri dönüşler aldıklarını söyleyen Dereli, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz, fakültede öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya yönelik çalışmalar içerisinde yer alarak tecrübe edebildiklerini ve hem yerel hem de uluslararası projelerde görev alarak mesleki İngilizcelerini de geliştirme imkanı bulduklarını dile getiriyorlar. Aynı olumlu geri dönüşler iş dünyası için de geçerli. CO-OP, endüstrilerin ihtiyaç ve taleplerine göre akademik program, ders ve içerik önerilerinde bulunmalarına imkan tanıyan bir yapıya sahip. Bu sayede iş dünyasının beklentilerine yönelik içerikleri müfredatımızda öğrencilerimizle buluşturabiliyoruz. CO-OP ile staja başladıkları kurumlarda mezuniyet sonrası çalışmaya devam eden öğrencilerimizi görmek, programın başarısını göstermekle beraber bu modele olan inancımızı da güçlendiriyor."

32 ÖĞRENCİ KARİYERİNE KALYON HOLDİNG'DE 'MERHABA' DEDİ

Eğitim konusunun Kalyon Holding'in her zaman öncelikleri arasında yer aldığını söyleyen Kalyon Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Nilgün Kitapcı, "CO-OP eğitim modeline 2015 yılından bu yana aralıksız katılarak destek verdiklerini belirtti. Öğrencilerin iş dünyasında edineceği tecrübelere katkı sağlamayı ve kariyer planlamalarının başlangıcında yer almak istediklerini amaçladıklarını söyleyen Kitapcı, CO-OP ile gelen öğrencilerimize başta Kalyon Holding, Enerji, İnşaat Şantiye ve Merkez ofislerimizde staj yapma imkanı sunuyoruz. Bugüne kadar CO-OP staj süreci staj yapan 51 öğrenciden 32'si aktif çalışan olarak aramıza katıldı ve şu an bizimle başarılı işlere imza atmaya devam ediyorlar. Bu yıl CO-OP kapsamında 45 başvuru aldık ve başvuran arkadaşlardan 15 stajyerimiz projelerimizde ve merkez ofisimizde çalışmaya başladılar. HKÜ ile yakaladığımız bu sinerjiyi ilerleyen dönemlerde de artırarak gençlerimize istihdam oluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER İŞ HAYATINA İLK ADIMI PRESTİJLİ KURULUŞLARDA ATIYOR

HKÜ Mühendislik Fakültesi'nin tüm bölümlerinde, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nin İşletme, İktisat ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde uygulanan bu sistem ile öğrenciler derslerini 3,5 (7 dönem) yılda tamamlayıp, kalan son döneminde ise sektörde çalışarak iş yaşamına bir adım önde başlıyor. Kalyon Holding, TRT, Havelsan, Gaziantep Organize Sanayi, Kalyon Garaj, İstanbul Havalimanı İGA gibi prestijli kuruluşlar ve sanayi işletmelerine staja gönderilen öğrenciler, mesleki deneyim elde ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı