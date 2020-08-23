İş adamı cinayetine gazeteciden sitem
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İş adamı cinayetine gazeteciden sitem

İş adamı cinayetine gazeteciden sitem Gazeteci Mahmut Özkılıç: "Bu şahıs serbest bırakılmasaydı acaba bugün Orhan Adıbelli cinayet işlenir miydi" Kayseri'de öldürülen İş Adamı Orhan Adıbelli cinayetinin azmettiricisi Sadık Onur Mert'in 2018'de Gazeteci Mahmut Özkılıç'ın vurulması olayından...

23.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:40

İş adamı cinayetine gazeteciden sitem

Gazeteci Mahmut Özkılıç:

"Bu şahıs serbest bırakılmasaydı acaba bugün Orhan Adıbelli cinayet işlenir miydi"

GAZİANTEP - Kayseri'de öldürülen İş Adamı Orhan Adıbelli cinayetinin azmettiricisi Sadık Onur Mert'in 2018'de Gazeteci Mahmut Özkılıç'ın vurulması olayından dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gazeteci Mahmut Özkılıç, "Kendisini vurduran şahıs serbest bırakılmasaydı iş adamı öldürülmezdi" dedi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet güçlerinin cinayeti aydınlatmak için yaptığı çalışmalar neticesinde İşadamı Adıbelli'yi öldüren tetikçinin Gaziantep'ten geldiği tespit edilmişti. Cinayetin azmettiricisi olduğu şüphesi gözaltına alınan Sadık Onur Mert'in daha öncede bir gazeteciyi vurdurttuğu ve olaydan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı belirlendi.

"Evimin önünde saldırıya uğradım"

Cinayetle ilgili konuşan Gazeteci Özkılıç, kendisine yapılan saldırının azmettiricisi olan Sadık Onur Mert'in 9 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakıldığını, eğer serbest olmasaydı şuan Kayseri'deki cinayetin işlenmemiş olacağını söyledi.

Gazeteci Mahmut Özkılıç, Adıbelli cinayetinin ardından açıklamalarda bulundu. Özkılıç, "Ben 2018 yılında evimden çıkıp aracıma binmek üzereyken silahlı saldırıya uğradım. Göğsümden ve ayağımdan vuruldum. Hayati tehlike arz edecek şekilde yaralandım. Tetikçi İrfan adındaki bir genç üç el ateş etti. Bu dava Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 9 duruşma yapıldı. Sadık Onur Mert benim vurulmamın akabinde tutuklandı. Azmettirici olarak ve üzerine deliller var. Ama şuanda cezaevinde üç tutuklu var, yargılama devam ediyor. Sadık Onur Mert dördüncü tutuklu idi cezaevinde" dedi.

"Sağlık sorunu var diye tahliye ettiler"

Sadık Onur Mert'in 9 ay içeride kaldıktan sonra sağlık sorunları gerekçe gösterilerek şartlı salıverildiğini ifade eden Özkılıç, "Fakat Sadık Onur Mert hastaneye sevk edildi hastaneden gelen rapor 'sağlık sorunu bulunmamaktadır, bu kişinin cezasının verilmesine ve infaz edilmesine her hangi bir problem yok' şeklinde bir sağlık raporu geldi. Bu şahsı neye göre tahliye edildi, nasıl tahliye edildi ve bahsettiğimiz şahsın 19 tane benzer suçlardan dosyası bulunuyor. Bu adam tam bir suç makinesi bunu, bu adamı tahliye eden hakimlere dedim tahliye etmeyin, bu bir suç makinesi, bu adam çıkar beni vurur, yeniden gider birin vurur ve bu adamın işi taşeron tetikçilik" ifadelerini kullandı.

"Serbest bırakılmasaydı bu cinayet işlenir miydi"

Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan Sadık Onur Mert'in sağlık sorunları gerekçe gösterilerek 9 ayın sonunda yurt dışı yasağı, haftada bir emniyete gidip imza vermek şartıyla serbest bırakıldığını kaydeden Özkılıç, "Bu şahıs serbest bırakılmasaydı acaba bugün Orhan Adıbelli cinayet işlenir miydi" diyerek yaşanan olayı dile getirdi.

İş adamı cinayetine gazeteciden sitem

Kaynak: İHA

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